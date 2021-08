Bourse Zurich: le SMI poursuit sur sa lancée de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé nettement dans le vert mardi. Le SMI, qui avait encore ouvert juste dans le rouge, a rapidement repris de l'altitude et il a progressé de manière quasi constante jusque vers 16 heures, avant de reperdre un peu de son élan pour finir tout de même avec de nouveaux records historiques en séance et en clôture.

A New York, Wall Street hésitait en matinée. Les investisseurs montraient peu de conviction après une séance mitigée la veille sur fond d'inquiétudes quant à l'impact du variant Delta sur la croissance.

"Tout semble indiquer que la Fed réduira ses achats d'actifs les prochains mois, le variant Delta étant la seule chose pouvant potentiellement lui barrer la route alors qu'il se répand aux Etats-Unis et ailleurs", a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda Europe.

Mais la situation sanitaire et l'augmentation des cas de contamination de Covid-19 posent la question de la durée de la reprise économique en cours.

"Le rendez-vous de Jackson Hole à la fin du mois est l'opportunité idéale pour en savoir plus" sur l'évolution de la politique monétaire et "la parfaite tribune pour le président de la Fed Jerome Powell pour poser les jalons d'une annonce en septembre" à l'occasion de la prochaine réunion de la banque centrale américaine, a estimé l'expert.

Le SMI a terminé en hausse de 0,41% à 12'361,69 points (nouveau plus haut historique en clôture), avec un plus haut (historique en séance) à 12'382,71 et un plus bas à 12'305,30 en ouverture. Le SLI a gagné 0,35% à 2003,33 points et le SPI 0,34% à 15'837,90 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé et 11 reculé.

Les trois plus gros perdants du jour sont la volatile AMS (-1,1%), Sonova et Straumann (chacun -0,9%).

Les valeurs du luxe Swatch (-0,8%) et Richemont (-0,4%) ont également cédé du terrain.

Julius Bär a relevé l'objectif de cours de Swisscom (-0,2%) et maintenu "hold". Le géant bleu a présenté des résultats du 2e trimestre meilleurs qu'attendu, a relevé l'analyste qui a salué la très solide performance opérationnelle.

Le podium du jour est occupé par Sika (+1,8%), ABB (+1,4%) et Clariant (+1,3%).

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,7%) a soutenu l'indice. Novartis (+0,2%) et Nestlé (+0,1%) sont restés un peu en retrait.

Vontobel a relevé l'objectif de cours de Geberit (+0,8%) et confirmé "hold". L'analyste table sur d'impressionnants résultats au 2e trimestre.

Sur le marché élargi, l'exploitant de boutiques hors taxe Dufry (+3,0%) n'est pas parvenu à renouer avec les chiffres noirs sur les six premiers mois de 2021, même s'il a réussi à résorber ses pertes, qui se sont avérées nettement moindres que ce que craignait la communauté financière. Le patron de l'entreprise a cependant vu des signes clairs de reprise à la faveur des campagnes de vaccination et de la mise sur pied de protocoles de voyage favorables.

Le fabricant de composants et de boîtiers électroniques Phoenix Mecano (+2,9%) a réalisé des résultats semestriels élevés, battant les chiffres d'avant la crise pandémique et les attentes des analystes. Malgré les incertitudes "considérables", la direction a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Tornos (+1,7%) a réalisé un bon premier semestre, parvenant à accroître sa rentabilité et effacer la perte nette des six premiers mois de l'année dernière. Après une perte d'exploitation (Ebit) de 13,1 millions de francs suisses et une perte nette de 13,9 millions il y a un an, le groupe de Moutier a enregistré un Ebit de 11,10 millions et un bénéfice net de 11,64 millions au premier semestre écoulé.

La Banque cantonale de Genève (+1,5%) a dévoilé une très bonne performance sur les six premiers mois de l'année, augmentant ses volumes, ses recettes et les résultats. Ce contexte favorable a incité l'établissement à prendre de l'avance sur des provisions, à relever ses objectifs 2021 et à promettre une hausse du dividende.

rp/lk