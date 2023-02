Bourse Zurich: le SMI prend son souffle avant une semaine chargée

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait amorcer lundi une timide tentative de rebond, après une recrudescence inattendu de l'inflation américaine qui a pesé sur les marchés actions en fin de semaine dernière. L'actualité des entreprises était quasiment à l'arrêt à l'aune d'une semaine dense en résultats annuels, essentiellement de sociétés du marché élargi.

Vendredi soir, la Bourse de New York a conclu en berne sa pire semaine de l'année, déprimée par un rebond inattendu des prix à la consommation. L'inflation aux Etats-Unis, mesurée par l'indice PCE, le plus suivi par la banque centrale américaine (Fed), est ressortie à 5,4% sur un an en janvier, contre 5,3% le mois d'avant. Sur un mois, elle a accéléré à 0,6%, contre 0,2% en décembre, alors que les analystes s'attendaient à +0,4%.

"Ce rebond de l'inflation semble somme toute assez logique", a commenté John Plassard de Mirabaud Banque. Selon l'analyste, "les membres de la Fed ont prévenu que la croissance rapide des salaires, en particulier, pourrait maintenir les hausses de prix à un niveau obstinément élevé, même si les chaînes d'approvisionnement se rétablissent et si le récent pic de l'inflation immobilière commence à s'estomper".

"Le 'casse-tête' se poursuit donc pour la Réserve fédérale américaine qui voit d'un côté l'inflation repartir à la hausse et d'un autre la vigueur économique (américaine) être toujours d'aplomb", a-t-il ajouté dans une note.

Vers 08h10 à la Bourse suisse, le SMI se préparait à ouvrir en hausse de 0,21% à 11'204,70 points, selon les ordres avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. Vendredi, l'indice vedette avait clôturé en repli de 0,59%.

Presque toutes les valeurs vedettes se hissaient dans le vert, à commencer par Credit Suisse (+1,1%). La deuxième valeur bancaire UBS (+0,3%) avançait beaucoup plus modestement.

Les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (tous les trois +0,2%) avançaient avec le marché.

Seule "blue chips" dans le rouge, Kühne+Nagel perdait 1,5%.

L'actualité était toute aussi anémique sur le marché élargi, où Dufry (+1,0%) se démarquait néanmoins grâce à un début de couverture à "overweight" et 50 francs suisses initié par Barclays.

Idorsia (-0,4%) était par contre l'une des rares valeurs du SPI à se teinter de rouge, en raison d'un abaissement d'objectif de cours par Citigroup à 12,20 francs suisses, contre 14,60 francs suisses précédemment. La recommandation a été maintenue à la vente.

al/jh