Bourse Zurich: le SMI progresse quelque peu avant Jackson Hole

Zurich (awp) - La Bourse suisse, après une ouverture dans le rouge, progressait de nouveau jeudi à l'approche de la mi-journée, mettant provisoirement fin à la tendance baissière des derniers jours. Les investisseurs attendaient le début de la réunion annuelle des banquiers centraux, prévue aujourd'hui à Jackson Hole, aux Etats-Unis.

En Suisse, la publication des résultats d'entreprises du marché élargi retenait aussi l'attention des détenteurs de capitaux.

La Bourse de New York a terminé en modeste hausse mercredi, permettant au Nasdaq et à l'indice S&P 500 d'atteindre de nouveaux sommets.

Les marchés attendent impatiemment le discours du président de la Fed de vendredi. Ce dernier pourrait s'exprimer sur la politique monétaire de l'institut et sur les rachats d'actifs.

"Le début du symposium de Jackson Hole pourrait doucher l'ambiance et les espoirs des investisseurs si Jerome Powell devait être moins complaisant que prévu", prévient l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque.

En Suisse, le baromètre de l'emploi a rebondi au deuxième trimestre, porté par le secteur tertiaire et renouant presque avec son niveau d'avant crise. L'emploi total, soit le nombre de postes occupés, a progressé de 0,6% sur un an à 5,13 millions.

A 10h54, le SMI grignotait 0,06% à 12'372,9 points, le SLI 0,03% à 2013,18 points et le SPI 0,04% à 15'875,56 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, neuf arrivaient à éveiller l'appétit des investisseurs.

Sans information particulière, Straumann (+1,1%), Roche (+0,8%) et Alcon (+0,3%) étaient sur le podium.

Geberit (+0,4%) semblait profiter d'un relèvement de son objectif de cours par Goldman Sachs.

Les poids lourds Nestlé (-0,3%) et Novartis (+0,2%) avaient pris des voies différentes.

Lonza (-0,5%) a nommé Philippe Deecke au poste de directeur financier. Il succède à Rodolfo Savitzky qui quittera le groupe bâlois en fin d'année pour Softwareone.

Les valeurs du luxe Swatch (-1,2%) et Richemont (-1,1%) accusaient les pertes les plus importantes en compagnie d'Adecco (-1,1%).

Au niveau du marché élargi, une série d'entreprises avaient publié leurs résultats semestriels.

L'assureur Bâloise (-0,7%) a enregistré un solide rebond de son bénéfice net sur les six premiers mois de l'année. Les dégâts liés aux intempéries du mois de juin ont toutefois coûté cher à l'assureur et cela devrait encore être le cas pour la deuxième moitié de l'année.

Softwareone (+1,3% ) a vu sa rentabilité chuter au premier semestre sous le poids de ses initiatives de croissance.

SPS (stable) a dégagé au premier semestre des résultats globalement en baisse, à l'exception notable du résultat d'exploitation. La direction a confirmé dans les grandes lignes ses perspectives pour l'année.

Kudelski (-1,6%) n'est pas parvenu à s'extirper des chiffres rouges après les six premiers mois de 2021, malgré des recettes en hausse en rythme annuel. Le spécialiste valdo-arizonien de la sécurité numérique n'en confirme pas moins ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Quant à Molecular Partners (-0,1%), il a augmenté sur les six premiers mois de l'année le rythme de combustion de ses liquidités. Tant les dépenses de recherche et développement que les frais généraux et administratifs ont pris l'ascenseur. L'émission outre-Atlantique d'American Depositary Share (ADS) assure néanmoins un financement des activités jusqu'au second semestre 2023.

