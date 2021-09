Bourse Zurich: le SMI progresse quelque peu avant les chiffres américains

Zurich (awp) - La Bourse suisse accélérait quelque peu jeudi à l'approche de la mi-journée, poursuivant sur la tendance positive de la veille. Les investisseurs optimistes attendaient la publication d'importants chiffres conjoncturels américains dans un marché calme.

Wall Street a terminé mercredi en ordre dispersé, avec d'un côté le Nasdaq en hausse et de l'autre côté le repli du Dow Jones.

"La nervosité commence à monter d'un cran avec les propos de nombreux membres de la BCE concernant une potentielle réduction du PEPP (rachat d'actifs) et à la veille de la publication des chiffres de l'emploi américain d'août", estime l'analyste John Plassard, de Mirabaud Banque.

Les marchés suivront avec attention la publication en début d'après-midi des demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis tandis que vendredi sera marqué par le taux de chômage américain du mois d'août.

Le produit intérieur brut (PIB) helvétique a connu un regain au 2e trimestre, porté par la reprise de la consommation suite à l'assouplissement des restrictions décidées l'hiver dernier face au coronavirus. Le PIB a progressé de 1,8% sur un trimestre après avoir enregistré un recul de 0,4% sur les trois premiers mois de l'année.

Après un léger repli en juin, les détaillants helvétiques ont vu leurs ventes poursuivre leur tassement en juillet. En termes nominaux, elles se sont contractées de 2,9% en un an.

A 11h00, le SMI s'étoffait de 0,2% à 12'463,46 points, le SLI de 0,34% à 2030,01 points et le SPI gagnait 0,27% à 16'042.83 points. Parmi les 30 valeurs clés, 19 avançaient, Roche et Novartis restaient stables et neuf reculaient.

Sans information particulière, Sika (+1,7%), Sonova (+1,4%) et Kühne+Nagel (+1,4%) présentaient les progressions les plus solides.

Nestlé (+0,2%) était le seul poids lourd à avancer, tandis que les deux valeurs pharmaceutiques faisaient du surplace. Novartis a décroché auprès du gendarme sanitaire aux Etats-Unis une désignation de "processus rapide" (fast track) pour son traitement expérimental LNA043 contre l'arthrose du genou.

Swiss Re (-0,9%), Adecco (-0,4%) et Zurich Insurance (-0,4%) formaient le trio des plus grands perdants.

Au niveau du marché élargi, Emmi (+2,5%) a annoncé le rachat du spécialiste américain de la feta Athenos. Le prix de l'acquisition, réalisée auprès du groupe français Lactalis, n'a pas été précisé.

Barry Callebaut (+0,3%) a signé un accord avec la société américaine Hershey pour lui fournir du chocolat liquide et des produits finis aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. L'accord est une extension de leur partenariat d'approvisionnement signé en 2007.

Burckhardt Compression (+0,3%) a entamé le processus de recherche d'un nouveau patron. L'actuel directeur général Marcel Pawlicek, après presque 40 ans de service au sein du groupe a décidé de se retirer. Il sera proposé comme administrateur lors de l'assemblée générale de 2023.

Vaudoise (+1,1%) a enregistré au 1er semestre une augmentation des charges de sinistres, dans un contexte marqué par les intempéries et la crise sanitaire. Le groupe d'assurance a cependant généré une nette croissance et amélioré fortement son bénéfice net intermédiaire.

Récemment secouée par des échecs de recherche et développement, l'entreprise pharma Polyphor (+35,24%) a réglé son avenir: elle va fusionner avec la société américaine en mains privées EnBiotix, ce qui permettra à cette dernière d'entrer à la Bourse suisse.

