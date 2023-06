Zurich (awp) - La Bourse suisse se montrait prudente lundi matin à l'ouverture, après avoir nettement accéléré en fin de semaine dernière. Les chiffres sur l'emploi et l'accord sur le plafond de la dette aux Etats-Unis avaient fait décoller les marchés actions en fin de semaine dernière. En Suisse, l'inflation a affiché une lente décrue en mai.

La Bourse de New York a terminé en nette hausse vendredi soir, enregistrant des sommets de plusieurs mois en clôture pour le Nasdaq et le S&P 500, bien disposée par de bons chiffres de l'emploi qui entretiennent l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

Les données sur le marché du travail outre-Atlantique "pourraient influencer la décision de la Fed de maintenir le taux des fonds fédéraux à un niveau stable ce mois-ci, car elle pourrait chercher à obtenir plus de clarté sur l'état de l'économie. Toutefois, la probabilité d'une hausse de 25 points de base ce mois-ci a légèrement augmenté", a averti John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

La prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) est agendée aux 13 et 14 juin.

"L'adoption par le Sénat de la loi sur la responsabilité budgétaire a également contribué à améliorer le moral des investisseurs. Se pose cependant la question de savoir qui sort vainqueur de cet accord", a ajouté M. Plassard.

En Suisse, le renchérissement des prix à la consommation a freiné à 2,2% en mai sur un an, après 2,6% en avril. L'inflation demeure cependant au-delà de l'objectif recherché par la Banque nationale suisse.

A 09h07, le SMI progressait tout juste de 0,2% à 11'466,24 points, après avoir clôturé vendredi en nette progression de 1,30%. Le SLI prenait 0,07% à 1789,04 points et le SPI gagnait 0,09% à 15089,37 points.

Une minorité de valeurs vedettes a ouvert dans le vert, notamment les poids lourds pharmaceutiques Novartis (+1,1%) et Roche (+0,1%) qui évitaient au SMI de passer dans le rouge. Nestlé (-0,04%) était par contre tout juste sous la ligne de flottaison.

Les bancaires UBS (+0,4%) et Credit Suisse (+1,2%) étaient recherchées. La banque aux trois clés s'attend à finaliser dès le 12 juin le rachat de son ex-concurrente, qui devrait voir ses titres retirés de SIX et de Wall Street le jour-même ou le suivant.

Sur le marché élargi, Galenica (+0,6%) a renforcé son offre de santé numérique, en acquérant une participation de 16% dans AD Swiss, pour un montant non dévoilé.

al/lk