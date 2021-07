Bourse Zurich: le SMI ralentit un peu avant les données américaines

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait quelque peu décéléré jeudi à l'approche de la mi-journée. Malgré la propagation du variant delta notamment en Europe, les investisseurs se montraient optimistes après que l'indice américain S&P 500 a terminé mercredi son meilleur semestre depuis 1998.

Quelques données macroéconomiques animaient également la séance d'aujourd'hui avant la publication vendredi des chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis, très attendus par les marchés. La Bourse de New York a conclu sans direction claire mercredi le premier semestre de l'année, le Nasdaq, à forte coloration technologique, ayant cédé du terrain.

S'exprimant sur les chiffres attendus en provenance des Etats-Unis, l'analyste Pierre Veyret de Activtrades fait remarquer que de solides données seraient une bonne nouvelle économique mais qu'elles pourraient aussi raviver les craintes d'inflation et les discussions sur les rachats d'actifs par la Banque fédérale américaine. "Cela pourrait détériorer l'ambiance des marchés durant l'été", estime le spécialiste.

Au niveau des données macroéconomiques, le renchérissement en Suisse est resté anecdotique en juin. L'indice des prix à la consommation compilé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) a grappillé 0,1% en juin sur un mois, pour générer un renchérissement sur un an de 0,6%.

La confiance s'est quelque peu érodée au sein du secteur industriel helvétique. L'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier s'est contracté de 3,1 points en juin, s'établissant à 66,7 points, après avoir atteint un pic historique le mois précédent.

La forte expansion de l'activité manufacturière en France s'est poursuivie au mois de juin, malgré des pénuries qui ont affecté les chaînes d'approvisionnement.

A 11h00, le SMI s'enrobait de 0,25% à 11'969,44 points, le SLI de 0,3% à 1938,72 points et le SPI de 0,24% à 15'383,23 points. Parmi les 30 valeurs clés, sept cédaient du terrain, Sonova et Alcon stagnaient et 21 avançaient.

Logitech (-1,1%) détenait toujours la lanterne rouge, derrière Givaudan (-0,5%) et Roche (-0,4%).

Le groupe pharmaceutique envisage de réduire de 5% à 7% ses effectifs dans le domaine du développement de produits, en charge notamment des études cliniques. L'information provient d'une visio-conférence interne, relatée jeudi par le journal Blick et dans laquelle le responsable médical Levi Garraway évoque 300 à 400 suppressions de postes.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,2%) et Nestlé (+0,1%) soutenaient encore l'indice vedette.

Partners Group (-0,1%) entre dans l'actionnariat d'Apex, après la vente par Kühne+Nagel (-0,4%) de 24,9% de ses parts dans le groupe chinois racheté en mai. Le spécialiste zougois du capital-investissement sera représenté au conseil d'administration, via un siège garanti. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.

Le nouveau président de Credit Suisse (+0,9%) António Horta-Osório, veut prendre d'ici la fin de l'année les premières décisions concernant la transformation de la banque secouée par les scandales financiers Archegos et Greensill, a affirmé le Portugais dans un entretien jeudi au journal Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Son concurrent UBS (+0,7%) prenait aussi de la hauteur.

Richemont (+1,0%) a annoncé mercredi soir le rachat du belge Delvaux. Swatch (+1,9%) affichait la deuxième meilleure performance dans les premiers échanges. Le géant biennois semblait notamment profiter de la hausse de son objectif de cours par RBC.

Clariant (+2%) menait la danse. Le chimiste de spécialités a relevé avec effet immédiat les prix de ses additifs jusqu'à 25%. Cet ajustement sera appliqué aux additifs de cire, aux polymères de performance, retardateurs de flamme sans halogène, stabilisateurs et autres additifs de performance.

Givaudan (+0,2%) renforce ses activités dans le domaine des produits de maquillage et de soins de la peau. Le groupe genevois, numéro un mondial des arômes et parfums a acquis, pour un montant non dévoilé, une participation de 25% dans la société italienne b.kolormakeup & skincare, établie près de Milan.

Au niveau du marché élargi, Meyer Burger (-12,4%) chutait après avoir récolté des fonds via l'émission de 155,3 millions de nouvelles actions et des obligations vertes.

lk/fr