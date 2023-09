Zurich (awp) - La Bourse suisse se redressait jeudi en fin de matinée, le SMI retrouvant des couleurs après une entame de séance plombée par le pétrole et l'incertitude autour de données peu encourageantes en Chine. Les investisseurs se font aussi un peu plus à l'idée d'un nouveau relèvement des taux outre-Atlantique.

"Les marchés réagissent à la publication mercredi des données économiques américaines, qui ont surpris à la hausse, soulignant la résilience de l'économie américaine et galvanisant les faucons du dollar", a commenté Ricardo Evangelista d'ActivTrades.

"L'activité du secteur des services a augmenté à un rythme plus rapide que prévu, tout comme les prix. Il s'agit d'un scénario qui implique la poursuite des pressions inflationnistes et crée la possibilité d'un nouveau resserrement monétaire de la part de la Fed", lorsque la Réserve fédérale se réunira plus tard dans le mois, a-t-il ajouté.

En Suisse, le taux de chômage est resté très bas en août, malgré une hausse de 0,1 point constatée en rythme mensuel. La proportion de sans-emploi a atteint 2,0%, alors que les économistes interrogés par AWP s'attendaient à un statu quo à 1,9%.

L'avenir économique de la Confédération s'assombrit selon les économistes de Swiss Life AM, qui ont nettement réduit leurs prévisions de croissance pour cette année et 2024. Le Produit intérieur brut (PIB) devrait ainsi progresser de 0,5% en 2023 et de 1,0% contre respectivement à 0,7% et 1,3%.

Vers 10h50, le SMI gagnait 0,33% à 10'960,37 points, le SLI 0,18% à 1735,46 points et le SPI 0,22% à 14'457,35 points. Sur les trente principales valeurs, 17 progressaient, Straumann était stable et 12 reculaient.

Swatch Group menait toujours la danse (+2,3%) devant Sika (+1,3%) et Roche (+1%). Le groupe horloger biennois a allié sa marque grand public homonyme à sa maison haut de gamme Blancpain pour lancer samedi une nouvelle collection de montres nommée Bioceramic Scuba Fifty Fathoms.

Novartis prenait 0,6% et Nestlé 0,2%. Le géant romand de l'agroalimentaire a annoncé avoir signé un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le brésilien Grupo CRM, spécialisé dans le chocolat. La transaction, dont le prix n'a pas été divulgué, devrait se conclure en 2024.

En France, une grève "illimitée" affecte l'usine de sa filiale Nestlé Waters de Vittel, dans les Vosges, où l'intersyndicale a quitté la table des discussions autour du plan social prévoyant la suppression de 171 postes.

Barclays a repris la couverture de Schindler (+0,1%) à "overweight" avec un objectif de cours à 222 francs suisses, tablant ces prochaines années sur un amélioration des marges et une performance supérieure à la moyenne.

A l'autre bout du tableau, UBS était antépénultième (-0,9%), devant VAT (-1,7%). La volatile AMS-Osram restait lanterne rouge (-5,1%).

Sur le marché élargi, le laboratoire Santhera Pharmaceuticals (+1%) est resté dans les chiffres rouges au cours du premier semestre. Le laboratoire bâlois a subi une perte de 23,3 millions de francs suisses, contre un débours de 29,7 millions lors des six premiers mois de 2022.

DKSH (-0,2%) a conclu un accord de distribution avec la fabricant de produits phytosanitaires Syngenta en Thaïlande. Le facilitateur de distribution zurichois fournira des services pour les ventes, la logistique et le marketing notamment.

