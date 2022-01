Bourse Zurich: le SMI réduit ses pertes mais reste dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse était encore d'humeur morose vendredi à l'approche de la mi-journée. Le choc d'un resserrement des taux plus rapide que prévu par la Réserve fédérale américaine (Fed) était encore dans les mémoires. Les investisseurs restaient aussi prudents avant des chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis cet après-midi.

"Si les données de l'enquête sur les emplois non agricoles sont positives, les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed plus tôt que prévu se confirmeront, la réunion de mars semblant être un point de départ de plus en plus probable", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades dans un commentaire.

En Suisse, le taux de chômage a reculé en 2021 à 3,0% en moyenne annuelle, contre 3,1% en 2020. Il atteignait 3,7% en janvier 2021, avant de refluer mois après mois, pour atteindre 2,6% en décembre dernier. Les chiffres d'affaires du commerce de détail sont eux repartis à la hausse en novembre.

En France, le déficit commercial s'est encore creusé pour atteindre 9 milliards d'euros en novembre, plombé par la hausse des prix des matières premières, notamment énergétiques.

En Italie, le déficit public a baissé à 6,2% du Produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre 2021, contre 9,8% sur la même période de 2020.

A 10h50, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,07% à 12'783,37 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,11% à 2052,45 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,16% à 16'273,98 points. Sur les trente plus grosses valorisations, douze progressaient, le bon Schindler restait stable et 17 reculaient.

Toujours en tête, UBS renforçait même ses gains à +2,3%. Julius Bär avançait de 1,6% quand Credit Suisse ployait de 0,2%.

Richemont évoluait désormais dans le vert (+0,5%), suite à un relèvement d'objectif de cours par Goldman Sachs qui maintient sa recommandation à "buy".

Les poids lourds prenaient des directions opposées. Roche grignotait 0,3% tandis que Novartis (-0,2%) et Nestlé (-0,5%) pesaient sur l'indice.

Logitech restait collé en fond de classement, perdant 3,3%.

Sur le marché élargi, Basilea (+2,4%) a reçu un nouveau paiement d'étape de son partenaire américain Astellas pour son antifongique Cresemba (isavuconazole) de 15 millions de francs suisses.

Selon des chiffres provisoires, la Banque nationale suisse (+1,8%) va clôturer l'exercice 2021 avec un bénéfice d'environ 26 milliards de francs suisses, en nette hausse sur un an (20,9 milliards en 2020). En décembre, les réserves de devises ont grimpé de 22,84 milliards de francs suisses, à 944,5 milliards.

ck/fr/jh