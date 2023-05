Zurich (awp) - La Bourse suisse a clôturé mardi dans le rouge, mais à un niveau clairement supérieur au plus bas de la séance, après être passé momentanément sous les 11'500 points dans la matinée. Les investisseurs, qui digèrent encore les hausses de taux annoncées la semaine dernière par la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), sont plus que jamais dans l'attente de la publication mercredi de l'inflation US en avril.

Le sentiment qui prédomine est que, malgré les espoirs que le relèvement de taux opéré par la Fed mercredi dernier pourrait être le dernier, la force de la première économie mondiale "pourrait signifier qu'il y en a encore un à venir", a estimé dans une note Michael Hewson, de CMC Markets.

Une autre thématique scrutée par les marchés sera l'issue de la réunion agendée ce soir à 22h entre le président américain Joe Biden et les ténors de l'opposition républicaine afin de dénouer un conflit sur la dette publique, qui pourrait, dans le pire des cas, acculer les Etats-Unis à la faillite dès le 1er juin.

"A moins de trois semaines de la date butoir pour un potentiel défaut de la dette américaine (...) la tension va monter d'un cran", a rappelé John Plassard, de la banque Mirabaud.

Il n'y avait pas de données macroéconomiques majeures à l'agenda cet après-midi et le négoce est resté globalement très calme.

En Suisse, les nuitées hôtelières ont augmenté de 4,3% sur un an à 3,2 millions en mars, dopées par le retour des touristes étrangers.

A la clôture, le Swiss Market Index (SMI) avait perdu 0,42% à 11'546,04 points. Le Swiss Leader Index (SLI) avait lâché 0,61% à 1793,38 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,34% à 15'239,52 points.

Sur les 30 titres du SLI, six ont pris de l'altitude et 24 en ont perdu.

Swiss Re (+1,5%) a fini en tête de la course. Le réassureur zurichois a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par Julius Bär et Deutsche Bank, qui restent tous deux neutres sur le titre (hold).

Les deuxième et troisième marches du podium étaient occupées par Swiss Life et ABB ex aequo (+1,0 chacun) ainsi que la défensive Swisscom (+0,5%).

L'actuel directeur général de Credit Suisse (-0,3%), Ulrich Körner, va rejoindre le directoire d'UBS (-0,1%) qui va finaliser "dans les prochaines semaines" la fusion entre les deux groupes. Les deux entités vont continuer à opérer côte-à-côte "de manière indépendante" jusqu'à l'intégration finale de la banque aux deux voiles par sa rivale aux trois clés.

Le régulateur sanitaire aux Etats-Unis (FDA) va examiner une demande d'extension d'homologation pour le Vabysmo (faricimab), nouveau moteur de ventes de Roche (-0,2%) en ophtalmologie. Le traitement pourrait le cas échéant être prescrit contre l'occlusion veineuse rétinienne (OVR), en plus des autorisations déjà obtenues en janvier 2022 contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire (DMLAn), ainsi l'oedème maculaire diabétique (OMD).

Les deux autres paquebots du SMI ont terminé en ordre dispersé, Novartis perdant 0,3% et Nestlé gagnant un très modeste 0,03%.

SGS (-0,3%) s'est quelque peu redressé sur la fin, après avoir conclu un partenariat avec Eezytrace dans la sécurité alimentaire industrielle.

En queue de classement, Sonova (-3,8%) a fini bon dernier, derrière Holcim (-3,2% ou 1,94 franc) et Lonza (-2,5% ou 14,40 francs suisses) pourtant traités hors dividende de respectivement 2,50 et 3,50 francs suisses.

Sur le marché élargi, Ypsomed (+0,9%) a annoncé l'agrandissement de son site de Schwerin, dans le nord de l'Allemagne, pour un montant d'investissement avoisinant les 20 millions d'euros.

Meyer Burger (-4,0%) a signé un accord de distribution avec l'allemand Magog pour un système de toiture solaire en ardoise. A compter du troisième trimestre, le partenaire distribuera en Europe le produit de l'industriel thounois.

Montana Aerospace (-3,8%) a creusé ses pertes sur les trois premiers mois de l'année, alors que les ventes ont bondi de moitié.

Feintool (+3,2%) a profité de l'annonce lundi soir d'un très important contrat auprès d'un constructeur européen d'éoliennes.

Enfin Phoenix Mecano (inchangé) fait désormais l'objet d'une recommandation d'achat de la part de Research Partners, qui a dans la foulée relevé de moitié son objectif de cours, à 600 francs suisses. L'analyste salue l'impact du recentrage stratégique sur la rentabilité du groupe.

rq/lk