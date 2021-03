Bourse Zurich: le SMI renforce ses gains à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse jeudi s'ancrait dans le vert jeudi en fin de matinée. Les investisseurs étaient visiblement encouragés par le message accommodant délivré par la Réserve fédérale américaine (Fed) la veille, en dépit d'une forte appréciation du taux américain à dix ans.

Sous nos latitudes, l'affaire Greensill provoque de nouveaux remous chez Credit Suisse, animant encore une séance marquée par moult résultats d'entreprises du marché élargi. Sur le front conjoncturel, les exportations ont perdu de l'allant en février, malgré une relative stabilité des envois de montres.

Vers 11h00, le Swiss Market Index (SMI) gagnait 0,07% à 10'930,07 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,29% à 1769,25 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,53% à 13'811,59 points. Sur les trente principales valorisations, deux tiers progressaient et le reste reculait.

En tête de classement, UBS bondissait de 1,9% quand Credit Suisse s'appréciait de 1,8%. La banque aux deux voiles remanie en profondeur sa gestion d'actifs, dans le sillage du fiasco des fonds liés à Greensill. Julius Bär gagnait 0,9%.

Les valeurs du luxe évoluaient différemment. Richemont (+0,7%) profitait visiblement de la relative stabilité des exportations horlogères en février. La porteur Swatch peinait, reculant de 0,4%, alors que le groupe biennois tient sa conférence de presse annuelle.

Le bon de jouissance Roche (-1,5%) lestait la performance de l'indice phare de la place zurichoise, en raison de son traitement hors dividende. Novartis montait de 0,6% et Nestlé de 0,1%. Le géant de l'agroalimentaire va injecter 117 millions à Avenches et créer 50 postes via sa filiale Nespresso.

Bon dernier (-1,6%), Clariant a inauguré son nouveau siège chinois, dans lequel il a investi 45 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, les détenteurs de capitaux applaudissaient la performance 2020 de Swissquote (+4,6%). Le courtier en ligne glandois muliplié par deux son bénéfice net et va en faire profiter ses actionnaires.

Le plan de vol esquissé par Comet (+2,9%) pour l'exercice en cours semblait aussi séduire les invesitsseurs.

L'opérateur de réseau social élitiste Asmallworld prenait 1,6%, malgré un bénéfice net amputé de moitié l'an dernier.

Metall Zug (+0,5%) a affiché une résistance insoupçonnée à la crise sanitaire.

A l'autre extrêmité du tableau, l'apothicaire en ligne Zur Rose (-6,3%) faisait les frais d'un exercice 2020 clairement décevant.

La banque zougoise Valartis (-2,1%) a lancé un avertissement sur pertes pour l'année dernière, invoquant une dépréciation de ses investissements en roubles et en dollars.

Von Roll a confirmé être tombé dans le rouge en 2020 (-2,4%).

jh/buc/md/ck