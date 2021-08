Bourse Zurich: le SMI repart à la chasse aux records

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé nettement dans le vert mardi. Le SMI, qui avait encore hésité sur la direction à prendre en matinée, est par la suite reparti de l'avant et il a inscrit un nouveau plus haut historique en séance, tout près des 12'500 points. Il a aussi terminé sur un nouveau plus haut historique en clôture.

A New York, Wall Street reculait en matinée après la faiblesse des ventes au détail en juillet aux Etats-Unis, reflet des craintes que le variant Delta n'ait un impact sur l'activité économique.

"En surface c'est décevant, mais dans le détail c'est mieux", a souligné Ian Shepherdson, économiste pour Pantheon Macroeconomics pointant la révision de la hausse des ventes de juin à +0,7%.

En juillet, c'est le plongeon des ventes automobiles (-3,9%), qui a particulièrement plombé l'indice. L'analyste a relevé qu'il était "impossible de séparer l'impact de la baisse des chèques de relance de celui, possible, du variant Delta, qui a commencé à toucher les restaurants et le transport aérien fin juillet".

"Le variant Delta va frapper plus fort en août, aussi allons-nous devoir abaisser drastiquement nos prévisions des dépenses de consommation pour le 3e trimestre", a encore averti M. Shepherdson.

Le SMI a fini en hausse de 0,47% à 12'477,44 points, nouveau plus haut historique en clôture, avec un plus haut historique en séance à 12'496,95 et un plus bas à 12'392,66. Le SLI a gagné 0,35% à 2016,55 points et le SPI 0,50% à 15'981,01 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé et 13 reculé.

Kühne+Nagel (+4,7%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivi par Lonza (+1,7%) et Nestlé (+1,5%).

Le logisticien de Schindellegi a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Jefferies, qui a confirmé "hold". La consolidation du secteur a franchi un nouveau palier avec la reprise de GIL par DSV Panalpina, a relevé l'analyste. Kühne+Nagel dispose d'opportunités de reprise en Asie, mais DSV reste le choix privilégié.

Les autres poids lourds Novartis (+1,0%) et Roche (+0,5%) ont aussi fini dans le haut du tableau.

Novartis a annoncé des résultats d'études de phase III positifs pour son traitement ophtalmique Beovu et va déposer des demandes d'homologation aux Etats-Unis et auprès de l'UE. Le géant rhénan a aussi décroché auprès du régulateur chinois une extension d'indication aux enfants de 6 à 18 ans pour son antipsoriasique Cosentyx (secukinumab).

La société de capital-investissement Partners Group (+1,3%) prévoit de générer une solide performance opérationnelle au 1er semestre, un mois après avoir publié des volumes supérieurs aux attentes. Le bénéfice devrait avoir doublé.

Avant la publication de ses résultats trimestriels en fin de soirée, Alcon (+0,2%) a fini près de l'équilibre. Le consensus des analystes établi par AWP table sur un retour à la rentabilité et une accélération du chiffre d'affaires pour le spécialiste des produits ophtalmiques.

Côté perdants, Richemont (-1,9%) a fini lanterne rouge, derrière Swiss Life (-1,7%) et Adecco (-1,3%).

L'assureur vie a bouclé le premier semestre sur des résultats supérieurs aux attentes. Malgré une légère contraction des revenus, la direction est en passe de réaliser ses objectifs stratégiques et laisse entendre qu'elle pourrait relever la rémunération de ses actionnaires. Selon des courtiers, l'action a subi des prises de bénéfices.

Les bancaires UBS (-0,3%), Credit Suisse (+0,1%) et Julius Bär (+0,2%) ont évolué diversement.

Sur le marché élargi, Basilea (-1,6%) modère sa projection de déficit opérationnel pour l'ensemble de l'exercice dans un couloir de 7 à 17 millions de francs suisses, contre 13 à 23 millions jusque-là.

Komax (-3,4%) a signé un bon résultat semestriel, mais n'est pas parvenu à tout à fait convaincre les analystes.

Huber+Suhner (-1,1%) est parvenu à doubler ses bénéfices au premier semestre et à battre les attentes du consensus des analystes. Le groupe appenzellois anticipe une poursuite de cette dynamique positive sur ses principaux marchés pour l'ensemble de l'exercice.

Implenia (-2,1%) avance dans sa restructuration. Alors que le résultat opérationnel a dépassé les attentes des analystes sur les six premiers mois de l'année, les entrées de commandes se sont également révélées solides, a-t-elle indiqué mardi. Les prévisions pour 2021 ont été confirmées.

Gurit (-1,5%) a essuyé une forte baisse du bénéfice net sur les six premiers mois de l'année.

La Banque cantonale de Thurgovie (stable), Medartis (+8,1%), Orascom (-0,2%), Orior (+3,4%), Polypeptide (+10,8%), Schlatter (+4,7%) et VPBank (-3,2%) ont aussi publié leurs résultats semestriels.

rp/lk