Bourse Zurich: le SMI repasse au-dessus des 12'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement reculé mercredi. Le SMI a encore effectué un bref passage dans le vert en tout début de séance et s'est approché à moins de 5 points des 12'400 points, avant de prendre la direction du sud. Il est repassé sous la barre symbolique des 12'300 points dans l'après-midi et ne s'est repris qu'en fin de séance pour terminer au-dessus de ce niveau. La guerre en Ukraine et la perspective de nouvelles sanctions européennes ainsi que les propos d'une des membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur l'inflation, ont pesé sur l'ambiance.

A New York, Wall Street reculait en matinée alors que les taux obligataires évoluaient à un plus haut de trois ans, en attendant des nouvelles de la Fed et notamment les minutes de la dernière séance du comité FOMC en soirée (heure suisse).

Les propos plus bellicistes sur les taux, émis le veille par Lael Brainard, une gouverneure de la Fed habituellement plutôt partisane d'une politique monétaire accommodante, ont capté l'attention des marchés. D'autant plus que la responsable a aussi prôné une réduction "rapide" du bilan de la Fed dès le mois de mai, une autre mesure de resserrement monétaire visant à juguler une inflation tenace que la Fed a mis du temps à prendre au sérieux.

"On ne peut plus dire qu'on n'assiste pas à un resserrement monétaire sévère, même s'il est justifié par rapport à l'inflation", a commenté Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.

Le point de vue de Lael Brainard qui, par ailleurs, brigue une confirmation au Sénat pour un poste de vice-présidente à la Fed, "a déclenché un genre de caprice sur les bons du Trésor et a suscité un nouveau sentiment de nervosité", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.com.

Le SMI a terminé en recul de 0,46% à 12'320,10 points, avec un plus bas à 12'247,46 points et un plus haut à 12'395,89 points. Le SLI a cédé 1,25% à 1913,81 points et le SPI 0,74% à 15'673,77 points.

Sur les 30 valeurs vedettes, seules Novartis (+2,4%), Roche (+1,4%), Swisscom (+1,2%), Swiss Life et Zurich Insurance (chacune +0,2%) ont terminé dans le vert.

Novartis a obtenu aux Etats-Unis une homologation du Vijoice (alpelisib) pour le traitement de conditions rares dès deux ans. Sa filiale Sandoz a en outre prolongé une coopération avec Ares Genetics dans le domaine de la résistance aux antibiotiques.

L'assemblée générale de Zurich Insurance a approuvé toutes les propositions du conseil d'administration. Les actionnaires ont notamment reconduit le président Michel Liès dans ses fonctions et accepté un dividende de 22 francs suisses par action.

Le troisième poids lourd Nestlé (-1,0%) a perdu passablement de terrain. Dans le cadre de l'affaire Buitoni en France, le préfet du Nord a interdit la production de pizzas dans l'usine de Caudry, après plusieurs graves cas de contamination d'enfants par la bactérie Escherichia coli et des décès, possiblement liés à la consommation de ces produits. Les pizzas Buitoni vendues en Suisse ne sont pas produites en France.

La volatile AMS Osram (-8,8%) a fini lanterne rouge, derrière Richemont (-5,7%) et VAT (-4,8%).

Au lendemain de la journée des investisseurs d'AMS Osram, trois analystes ont abaissé l'objectif de cours, avec des recommandations entre "underperform" et "buy". A court terme la croissance semble limitée et la rentabilité risque d'être freinée par des coûts d'intégration élevés ainsi que des investissements massifs prévus au cours des deux prochaines pour la construction d'une nouvelle usine, a notamment commenté l'analyste de Vontobel.

Swatch (-3,4%) a également souffert à l'image de son concurrent genevois.

Les bancaires Julius Bär (-3,5%), UBS (-2,1%) et Credit Suisse (-1,9%) ont toutes sous-performé l'indice.

La banque aux trois clés a fait valider en assemblée générale l'intégralité du programme proposé par son conseil d'administration, malgré les réticences affichées par Ethos en matière de rémunérations et de visées climatiques. Axel Weber, président pendant dix ans, a fait ses adieux. Les actionnaires ont confirmé le choix de son successeur, l'Irlandais Colm Kelleher, élu très largement à la tête du conseil d'administration.

Sur le marché élargi, Sulzer (+0,3%) a publié mardi soir une nette progression des entrées de commandes sur les trois premiers mois de l'année. Le groupe de Winterthour a par ailleurs confirmé ses objectifs pour 2022. En outre, l'assemblée générale a accepté toutes les propositions du conseil d'administration, dont le paiement d'un dividende de 3,50 francs suisses par titre.

Lors de la prochaine assemblée générale de Zur Rose (-8,4%), le conseil d'administration proposera la création d'un capital autorisé à hauteur de 30% du capital-actions enregistré et une augmentation du capital conditionnel de jusqu'à 20% du capital-actions.

rp/al