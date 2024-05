Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Dans le sillage d'une inflation américaine qui a ralenti en avril, le SMI a brièvement refranchi la barre symbolique des 11'900 points à son plus haut du jour pour finir juste sous ce niveau.

A New York, Wall Street était aussi en progression en matinée. Enfin des chiffres de l'inflation qui n'ont pas constitué une mauvaise surprise, a commenté un analyste, qui a relevé en particulier le ralentissement de la hausse des prix des services, principal moteur de l'inflation récemment. Les espoirs des investisseurs de voir la Réserve fédérale américaine abaisser ses taux directeurs plus tard dans l'année sont confortés.

Le SMI a terminé en hausse de 0,98% à 11'899,26 points, avec un plus haut à 11'906,80 et un plus bas à 11'810,75. Le SLI a gagné 1,12% à 1944,23 points et le SPI 0,94% à 15'887,49 points. Sur les 30 valeurs vedettes, cinq seulement ont reculé.

Lonza (+4,9%) a terminé sur la plus haut marche du podium, refaisant le retard accumulé la veille dans le sillage de ses chiffres intermédiaires. VAT (+4,8%) a profité selon des courtiers du regain des espoirs de baisse des taux de la part de la Fed.

Sonova (+4,1%) a encore nettement progressé. Au lendemain des chiffres annuels du spécialiste des aides auditives, divers analyste ont adapté leurs estimations de bénéfices et relevé l'objectif de cours.

D'autres cycliques ont aussi eu le vent en poupe comme Geberit (+2,0%) et Sika (%)1,9%). Partners Group (+2,2%) et UBS (+1,2%) ont aussi eu le vent en poupe.

Le bon Roche (+1,5%) a soutenu l'indice. Le géant bâlois a décroché un feu vert des autorités sanitaires américaines pour un autodiagnostic du papillomavirus humain.

Nestlé (+1,0%) a aussi progressé, alors que Novartis (-0,2%) a cédé un peu de terrain.

SIG Group (-0,7%) et le bon Lindt (-0,3%) font aussi partie du petit groupe de perdants du jour.

Les valeurs du luxe Richemont (+0,1%) et Swatch (-0,8%) ont été freinées par les chiffres publiés le matin par Burberry, qui ont signalé les conditions difficiles auxquelles se heurte la branche.

Sur le marché élargi, SoftwareOne (+7,3%) a profité de bons chiffres trimestriels. par ailleurs, le conseil d'administration a décidé de mettre sur pied un comité qui examinera la demande de plusieurs partenaires de retirer l'action de la cotation à la Bourse suisse.

L'assemblée générale du transformateur de lait Hochdorf (-32,2%) a donné un camouflet au nouvel actionnaire italien Newlat en refusant d'élire les administrateurs qu'il proposait. Au contraire, le président et les administrateurs en place ont été reconduits pour un an.

