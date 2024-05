Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi à la veille du week-end prolongé de la Pentecôte. Le SMI est repassé et a fini au-dessus de la barre symbolique des 12'000 points, une dizaine de points sous son plus haut du jour. Richemont a retenu l'attention en bien après ses résultats annuels et l'annonce d'un changement de patron.

A New York, Wall Street progressait légèrement en matinée, en manque d'inspiration faute de publications et d'indicateurs, au terme d'une semaine qui l'a vue établir de nouveaux records.

"Il n'y a pas de nouvelle qui soit susceptible de donner une direction au marché", a observé Quincy Krosby de LPL Financial. "Le marché est monté trop haut, trop vite", expliqué cet expert. "Et traditionnellement, il a besoin d'un petit reflux pour corriger ces excès."

En Chine, la production industrielle a accéléré en avril, mais les ventes de détail ont ralenti, symptôme d'une reprise encore difficile dans la deuxième économie mondiale.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,76% à 12'037,99 points, avec un plus haut à 12'046,39 points et un plus bas à 11'992,42 points. Le SLI a avancé de 0,58% à 1961,52 points et le SPI de 0,65% à 16'038,17 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont gagné du terrain et 14 en ont perdu.

Richemont (+5,3%) a terminé sur la plus haute marche du podium, entraînant derrière lui son concurrent Swatch (+2,6%), Swiss Re (+2,3%) s'emparant de la médaille de bronze.

Le propriétaire de Cartier a enregistré un chiffre d'affaires en hausse sur l'exercice décalé 2023/2024, clos fin mars, quand son bénéfice net ajusté a fait mieux qu'attendu. Les actionnaires se verront proposer un dividende rehaussé de 2,75 francs suisses par action. Au terme de l'exercice 2022/2023, le groupe avait versé 3,50 francs suisses par action, dont un franc à titre exceptionnel. Par ailleurs, le groupe changera de patron au 1er juin, en la personne de Nicolas Bos, actuellement à la tête de Van Cleef & Arpels.

Au lendemain de ses solides chiffres trimestriels, le réassureur zurichois a encore été recherché par les investisseurs. Les analystes de Bank of America ont remonté leur recommandation à "neutral", contre "underperform" précédemment et relevé l'objectif de cours. Quant à Berenberg, il a augmenté l'objectif de cours et confirmé "buy".

Les poids lourds Roche (bon +1,0%, porteur +0,6%), Novartis (+0,8%) et Nestlé (+1,3%) ont soutenu l'indice.

Deutsche Bank a relevé la recommandation pour le bon de jouissance Roche à "hold" de "sell". L'analyste considère intéressants les résultats préliminaires d'un premier volet clinique sur le CT-388 contre l'obésité. Le produit devrait à plus ou moins longue échéance pouvoir concurrencer les médicaments GLP-1 qui font actuellement la fortune d'Eli Lilly et de Novo Nordisk selon cet expert.

Traité hors dividende de 33 francs suisses, Swiss Life (-5,4% ou -36 francs suisses) a fini lanterne rouge, derrière Sonova (-1,9%) et Straumann (-1,7%).

Le conglomérat d'électrotechnique zurichois ABB (-0,5%) acquiert auprès de son homologue allemand Siemens des activités dans le domaine de la domotique, pour un montant non dévoilé. L'unité Wiring accessories a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 150 millions de dollars et emploie quelque 350 collaborateurs.

Sur le marché élargi, l'équipementier du bâtiment Arbonia (+0,3%) a acquis l'espagnol Dimoldura, présenté comme le principal acteur du pays dans le domaine des portes. Le groupe thurgovien s'est également emparé de l'entreprise tchèque Lignis et confirme dans la foulée ses objectifs annuels. Les détails financiers n'ont pas été révélés.

Le fabricant bâlois de transformateurs et fournisseur d'équipements électriques R&S Group (+6,9%) se veut plus optimiste pour l'année en cours. Il a relevé sa prévision de croissance pour 2024 ainsi qu'à moyen terme.

Stadler (-0,7%) livrera aux chemins de fer autrichiens (ÖBB) 18 trains de sauvetage et de lutte contre les incendies. Les ÖBB débourseront 230 millions d'euros pour les 18 rames.

Vetropack (+0,5%) a présenté les premiers "éléments clés" du plan social destiné aux employés de la verrerie de St-Prex, qui sera fermée cet été. Des indemnités de départ, des primes et des prestations en cas de retraite anticipée figurent parmi les mesures. Le personnel de Vetropack s'est mobilisé vendredi après-midi devant l'usine. Une cinquantaine de personnes, accompagnées des syndicats Unia et Syna, ont réclamé l'ouverture de "vraies négociations" sur le plan social.

Après avoir bénéficié en 2023 de la remontée des taux d'intérêts, VP Bank (-4,8%) commence à pâtir de leur abaissement. Le bénéfice net de l'établissement liechtensteinois a ainsi dégringolé de moitié sur un an entre janvier et avril.

rp/al