Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. Après une petite hésitation et un passage au rouge en phase d'ouverture, le SMI s'est installé dans le vert et a oscillé un peu au-dessus des 10'600 points en matinée. Il a ensuite pris son envol dans le sillage de la publication des données sur l'inflation en octobre aux Etats-Unis, franchissant et terminant au-dessus de la barre des 10'700 points.

A New York, Wall Street progressait nettement en matinée, dans le sillage du ralentissement à 3,2% sur un an en octobre de l'inflation CPI.

Ces chiffres "tuent dans l'oeuf les dernières chances d'un relèvement des taux d'intérêts en décembre", a assuré Andrew Hunter de Capital Economics, évoquant la prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Craig Erlam, analyste pour Oanda, juge que "la Fed va être agréablement surprise". Les membres du Comité monétaire "vont se sentir plus relaxés sachant qu'ils vont dans la bonne direction", a ajouté l'analyste interrogé par l'AFP.

"L'inflation reste bien supérieure à l'objectif mais elle évolue dans la bonne direction", a commenté Rubeela Farooqi, économiste en chef.

En Suisse, les prix à la production et à l'importation (PPI) sont repartis à la hausse en octobre, mais à un rythme modeste, à la faveur de la progression des prix des hydrocarbures et des produits pétroliers. L'indice PPI a rebondi de 0,2% par rapport à septembre, mais reculé de 0,9% sur un an, pour s'établir à 108,8 points, selon le rapport périodique diffusé mardi.

Le SMI a terminé en hausse de 1,18% à 10'715,73 points, avec un plus haut à 10'717,24 et un plus bas à 10'573,57. Le SLI a gagné 1,85% à 1698,02 points et le SPI 1,42% à 14'097,54 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Swisscom (-0,7%), Swiss Re et Novartis (chacun -0,1%) sont les seuls perdants.

Les autres poids lourds Roche (bon +0,4%, porteur +0,2%) et Nestlé (+0,5%) sont restés discrets.

Roche a reçu une recommandation du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour l'administration sous-cutanée du Tecentriq dans le traitement de plusieurs types de cancer.

La veille, Nestlé France avait annoncé être entré en négociation exclusive avec l'italien Italpizza pour lui céder son usine de Caudry, dans le nord du pays, dont la fermeture est prévue en fin d'année, suite au scandale des pizzas Buitoni contaminées.

Straumann (+6,0%) a fini en tête du peloton des gagnants, devant Richemont (+5,5%) et Sonova (+4,6%).

Sandoz et Geberit (chacun +4,2%) ont aussi dépassé la barre des 4% de hausse ce mardi. Lonza a pris juste 4%.

Les experts avaient anticipé une certaine volatilité de l'action Sandoz avant la scission, mais cette phase commence maintenant à durer selon certains. La semaine dernière, l'annonce de la sécurisation de la production de biosimilaires grâce à un nouveau site de production en Autriche a stimulé le cours, malgré les nombreuses inquiétudes ces derniers mois liées à d'éventuels problèmes de livraison.

Après les chiffres semestriels de vendredi, CFRA a abaissé la recommandation de Richemont à "hold" de "buy" et fortement réduit l'objectif de cours à 115 de 161 francs suisses. L'analyste a pris en compte les risques géopolitiques et la baisse de la demande dans la région Asie-Pacifique. L'incertitude qui pèse sur les activités de commerce en ligne renforce ses craintes.

UBS (+1,0%) a annoncé son intention de rembourser intégralement un emprunt de 1,25 milliard d'euros à la date de remboursement optionnel du (jeudi) 30 novembre. Le dernier jour de négoce a été fixé au 28 novembre.

Par ailleurs, la Cour de cassation, au sommet de l'ordre judiciaire français, rend mercredi sa décision dans le dossier UBS. La grande banque saura si un nouveau procès pourra avoir lieu, après sa condamnation en appel en 2021 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal en France.

Le gestionnaire d'actifs Partners Group (+3,4%) a acquis pour le compte de clients une majorité des parts du prestataire nidwaldien de services d'inspection d'infrastructures énergétiques Rosen Group. Le fondateur de ce dernier, Hermann Rosen, conservera une participation dans l'entreprise ainsi qu'un fauteuil au sein de son conseil d'administration.

Sur le marché élargi, Montana Aerospace (+7,1%) a profité d'une solide croissance sur les neuf premiers mois de l'année. Les ventes nettes ont bondi de 13,0% à 1,04 milliard d'euros. Les objectifs pour l'ensemble de l'année ont été confirmés, indique mardi le fournisseur de l'industrie aéronautique.

rp/ib