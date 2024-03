Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mardi à la peine, les investisseurs faisant preuve de retenue avant avant les décisions de politique monétaire cette semaine. En Suisse, la saison des résultats se poursuivait, agrémentée de données macroéconomiques.

"La progression du baril de pétrole (qui revient à son niveau d'octobre 2023) inquiète de plus en plus les investisseurs qui se disent que c'est un argument supplémentaire pour que l'institution monétaire américaine retarde sa première baisse de taux", a commenté John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire. La réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale débute ce mardi et se terminera mercredi, avant la Banque nationale suisse (BNS) jeudi.

La Banque du Japon a ouvert le bal en relevant pour la première fois en 17 ans son taux directeur, mettant fin à la politique de taux négatifs qu'elle était la dernière au monde à pratiquer, en raison d'une remontée des salaires longtemps attendue. "Toutefois la Banque a déclaré qu'elle continuerait d'acheter des obligations souveraines 'pour un montant à peu près identique' et que sa politique reste accommodante pour le moment", a souligné Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

Le mois dernier, les exportations helvétiques ont stagné. L'industrie chimique et pharmaceutique a soutenu les envois quand la plupart des autres branches ont essuyé des replis.

Le Secrétariat d'Etat à l'Economie (Seco) a confirmé ses projections pour l'année en cours, avec une estimation de croissance du PIB de 1,5% en 2024.

A 9h15 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI perdait 0,17% à 11'603,65 points. Le SLI reculait de 0,26% à 1899,64 points et le SPI se rétractait de 0,20% à 15'228,83 points. Sur les trente valeurs vedettes onze pointaient dans le vert et 19 dans le rouge.

Partners Group s'enfonçait de 1,1%. Le gestionnaire d'actifs zougois a enregistré un bénéfice stable. Les actionnaires verront tout de même leur dividende relevé de 5% à 39 francs suisses par action.

Les valeurs du luxe, le genevois Richemont et le biennois Swatch Group perdaient respectivement 1,9% et 2,2%. Les exportations horlogères suisses ont connu leur première baisse significative en février (-3,8%), après plus de deux ans de croissance soutenue. La Chine a notamment plongé d'un quart.

A l'autre bout, Sandoz (+1,1%), le bon Roche et Logitech (+0,7% chacun) composaient le podium. Nestl avançait de 0,2% quand le dernier poids lourd Novartis se délestait de 0,2%.

Le chocolatier industriel Lindt & Sprüngli prenait 0,6%. L'entreprise vient de boucler un programme de rachat de titres à près d'un milliard de francs suisses.

Sur le marché élargi, Georg Fischer progressait de 2%. Le groupe industriel schaffhousois a relevé ses objectifs 2025, après des résultats 2023 conformes aux attentes.

Stadler Rail perdait 0,8%. JPMorgan a abaissé l'objectif de cours du constructeur de matériel roulant à 27,50 francs suisses, contre 30 francs suisses précédemment, doutant de la capacité de la direction à améliorer les marges.

Vetropack, qui prévoit un exercice difficile cette année, chutait de 12,4%.

