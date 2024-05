Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Après une ouverture en vert juste sous les 11'900 points, le SMI a petit à petit gagné du terrain, parvenant à terminer juste sur la barre symbolique des 12'000 points, dans le sillage des chiffres de l'inflation américaine, stable en avril, comme prévu. Sur le seul mois de mai, le SMI a gagné 6,6%. Depuis le début de l'année, il affiche un gain de 7,7%.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée rassurée par un chiffre d'inflation américaine conforme aux attentes, mais préoccupée par des nouvelles mitigées de la santé du consommateur américain.

L'indice de prix à la consommation PCE, très attendu, est ressorti en hausse de 0,3% en avril sur un mois aux Etats-Unis et en progression de 2,7% sur un an, tous deux inchangés par rapport à mars et alignés avec les projections des économistes.

Rubeela Farooqi, analyste de High Frequency Economics, a souligné que l'indice hors énergie et alimentation avait, lui, ralenti légèrement, à 0,2% sur un mois contre 0,3% en mars. "Nous anticipons de nouvelles améliorations sur le front de l'inflation dans les mois à venir", a commenté, dans une note, Kathy Bostjanic, analyste de Nationwide.

Dans la zone euro, le renchérissement est en revanche reparti à la hausse en mai, un revers temporaire qui ne devrait toutefois pas menacer la baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) attendue jeudi prochain. Le rebond pourrait cependant entraver la marge d'action de l'institution monétaire.

En Suisse, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont progressé en avril. En tenant compte de l'inflation et des variations saisonnières, ils ont augmenté de 2,3% en nominal sur un an ou 2,7% en termes réels.

Le SMI a terminé en hausse de 1,10% à 12'000,86 points, avec un plus haut à 12'012,09 et un plus bas à 11'889,89 à l'ouverture. Le SLI a gagné 0,82% à 1955,00 points et le SPI 0,96% à 15'992,27 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et 8 ont reculé.

Sika (-1,3%) a terminé lanterne rouge du petit peloton de perdants, derrière SIG Group, Geberit et Holcim (tous -1,1%), le tout sans information spécifique.

A l'autre bout du tableau, Swiss Re (+2,2%) précède Novartis (+2,1%) et Kühne+Nagel (+1,7%) sur le podium du jour.

Swiss Re a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Julius Bär, qui a confirmé "hold", saluant un premier partiel meilleur que prévu, mais prévenant que la ronde de renouvellement des contrats d'avril risque d'avoir pesé sur la rentabilité.

La nominative Novartis a été soutenue par la publication de nouvelles données sur son anticancéreux Kisqali qui a démontré une efficacité dans le traitement de certains cancers du sein ainsi que des résultats positifs sur le traitement remibrutinib contre l'urticaire. Les demandes d'homologation pour ce dernier vont être déposées auprès des régulateurs à partir du second semestre.

Egalement bien recherché, Nestlé (+1,5%) avait fini sur la plus haute marche du podium la veille, dopé par des déclarations de son patron à propos du 2ème trimestre lors d'un événement organisé par JPMorgan.

Roche (bon +1,2%, porteur +1,0%) a aussi soutenu l'indice.

UBS (+1,4%) a annoncé avoir terminé la fusion des entités UBS SA et Credit Suisse SA, avançant ainsi dans le mariage forcé entre les deux groupes bancaires helvétiques. La banque aux deux voiles a par ailleurs été radiée du registre du commerce du canton de Zurich et "a cessé d'exister en tant qu'entité juridique séparée".

Sur le marché élargi, le laboratoire Idorsia (+2,6%) va présenter des données cliniques sur un traitement contre l'hypertension lors d'un congrès à Berlin le 2 juin.

Le groupe de construction Implenia (+0,7%) a remporté, dans le cadre d'une coentreprise Stangeland Maskin, un deuxième contrat avec l'administration norvégienne des routes publiques. Il porte sur la construction d'un tunnel à Kvitsøy. La valeur totale du contrat s'élève à plus de 540 millions de francs suisses, ce qui se traduit par un volume de commandes pour Implenia de plus de 420 millions.

Le verrier de luxe diversifié Lalique (+31,1%) a fait part d'une offre publique de rachat déposée par son propre président et actionnaire majoritaire Silvio Denz, avec pour objectif affiché un retrait de la Bourse suisse. L'opération a les faveurs du conseil d'administration.

Le producteur de modules photovoltaïques thounois Meyer Burger (-10,5%) veut augmenter la valeur de ses actions cotées à la Bourse suisse, qui s'échangent actuellement autour de 1 centime. L'assemblée générale du 25 juin devra se prononcer sur un regroupement de titres suivant un rapport de 750:1.

Le tribunal de Strasbourg a validé la reprise de l'usine Ascometal de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) par l'italien Marcegaglia, prévoyant de sauvegarder l'ensemble des quelque 330 emplois du site. Mis en vente par Swiss Steel (+0,7%), le groupe sidérurgique de 1200 salariés Ascometal a été placé en redressement judiciaire en mars, pour la troisième fois en dix ans.

