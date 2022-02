Bourse Zurich: le SMI repasse les 12'400 points, mais termine en dessous

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi mardi sur la tendance positive de la veille. Le SMI a dans un premier temps modéré ses gains après une ouverture nettement positive. A partir de la fin de matinée il a repris son élan et est allé accrocher la barre symbolique des 12'400 points, un niveau qu'il n'est pas parvenu à maintenir jusqu'à la fin. Sur le front des nouvelles d'entreprises, UBS a tenu la vedette après ses solides résultats annuels.

A New York, Wall Street reprenait son souffle au lendemain d'un fort rebond.

"Le démarrage de cette année est vraiment très volatil. Cette vive remontée des indices lundi est un nouveau signe de cette tendance aux montagnes russes sur les marchés, depuis que la Fed a indiqué son intention de dompter l'inflation", a commenté Art Hogan de National Securities, cité par l'AFP.

"Les marchés sont à la lutte entre d'une part des bonnes données économiques avec les résultats d'entreprises et la croissance et d'autre part le spectre de la hausse des taux par la Fed", a ajouté l'analyste.

Sur le front conjoncturel helvétique, les perspectives des responsables d'achats des entreprises industrielles sont restées quasiment inchangées et continuent d'illustrer une solide reprise. Le pic des problèmes d'approvisionnement semble avoir été atteint, mais les absences du personnel pèsent sur les activités.

Après deux trimestres en zone de croissance, l'indice du climat de consommation compilé par le Seco s'est contracté de 3,6 points. Les craintes quant à la situation économique à venir sont particulièrement élevées, ce sous-indice chutant de 43,4 points à la fin de l'année dernière à 21 points début février.

Le commerce de détail s'est nettement repris en 2021, malgré la poursuite de la pandémie de Covid-19. Les chiffres d'affaires du secteur ont augmenté de 4,2% en termes nominaux. Toutes les branches ont compensé les pertes subies durant l'année 2020.

Le SMI a terminé en hausse de 1,09% à 12'359,80 points, avec un plus haut à 12'408,60 et un plus bas à 12'304,83. Le SLI a gagné 1,08% à 1973,53 points et le SPI 0,91% à 15'654,34 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et 9 reculé.

Logitech (-2,9%) a terminé lanterne rouge, derrière Givaudan (-1,0%) et Geberit (-0,7%).

En voie de rachat par l'australien CSL, Vifor (-0,4%) a finalisé la cession de trois sites de production au sous-traitant allemand de l'industrie pharmaceutique Cordenpharma.

UBS (+8,0%) a survolé les débats et fini sur la plus haute marche du podium, suivie par Adecco et Richemont (chacun +3,8%) et Holcim (+2,3%).

La banque aux trois clés a profité d'une hausse des volumes et de marchés financiers porteurs en 2021. La dynamique s'est quelque peu tassée au 4e trimestre, où le numéro un bancaire helvétique a globalement dépassé les attentes malgré de nouvelles provisions en France. Le bénéfice annuel s'est inscrit à 7,46 milliards de dollars (6,90 milliards de francs suisses), en hausse de 13,7%. Les actionnaires en profiteront sous forme d'une hausse de 35% du dividende, à 0,50 dollar par titre.

Credit Suisse (+1,3%) n'a pas suivi le rythme imposé par sa grande soeur et Julius Bär (-0,3%) , qui dévoile mercredi ses résultats annuels, a même cédé du terrain. Les analystes tablent sur un bénéfice net ajusté de 1,18 milliard de francs suisses.

Les poids lourds Novartis (+1,2%) et Roche (+0,7%) ne sont pas ressorti du lot. Nestlé (-0,1%) a légèrement reculé.

Novartis publie ses résultats au 4ème trimestre mercredi. Les analystes attendent un chiffre d'affaires de 13,27 milliards de dollars et un bénéfice net de base de 3,15 milliards.

Roche fera de même jeudi avec ses résultats annuels et les experts tablent sur un chiffre d'affaires global de 62,43 milliards de francs suisses et un Ebit de base de 22,85 milliards.

Sur le marché élargi, le spécialiste des emballages SIG Combibloc (-5,8%) a annoncé l'acquisition de l'américain Scholle, qui devrait lui permettre de se lancer sur de nouveaux marchés et de générer des synergies. À la suite de la transaction, le propriétaire de Scholle deviendra le premier actionnaire de la société schaffousoise. Le dividende devrait être revu à la hausse.

Stadler Rail (-2,1%) a décroché un nouveau contrat, en Serbie, portant sur 18 rames Flirt et pour une valeur de 117 millions de francs suisses.

Le motoriste autrichien Pierer Mobility (+1,3%) a comme prévu carburé à plein régime l'an dernier. Selon des chiffres provisoires, le résultat d'exploitation Ebit s'est inscrit à 193,5 millions d'euros, en hausse de 80% par rapport à 2020.

rp/lk