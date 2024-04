Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Après avoir encore passé la matinée et le début d'après-midi dans le vert et en partie au-dessus des 11'500 points, le SMI s'est affaissé et a replongé, terminant sous la barre des 11'400 points proche de son plus bas du jour. Les incertitudes géopolitiques ont insécurisé les marchés. En Suisse, le front des nouvelles est resté peu animé avant le week-end.

"La volatilité des marchés n'a peut-être pas encore diminué, car les investisseurs délaissent désormais les politiques monétaires pour se concentrer sur les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient, ainsi que sur les bénéfices des entreprises, avec le coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre", a commenté Pierre Veyret d'ActivTrades.

"La situation au Moyen-Orient est en effet préoccupante, d'autant plus que le monde attend désormais la réaction de l'Iran à la récente attaque contre son ambassade en Syrie, qui a un impact significatif sur les actions liées aux matières premières, telles que les valeurs minières et énergétiques", a ajouté l'expert.

A New York, Wall Street reculait en matinée, inquiète elle aussi des tensions géopolitiques.

Les taux obligataires, qui étaient montés à leur plus haut depuis novembre pour ceux à dix ans - grimpant à 4,58% -, reculaient à 4,49%. "C'est une bonne chose pour les actions", espérait Patrick O'Hare de Briefing.com. Mais "il y a une angoisse géopolitique qui couve, au milieu d'articles de presse, suggérant que l'Iran pourrait bientôt lancer une attaque contre Israël", a ajouté l'analyste.

Le SMI a terminé en recul de 0,75% à 11'379,58 points, avec un plus bas à 11'357,56 et un plus haut à 11'530,34 en milieu de matinée. Le SLI a cédé 0,86% à 1864,80 points et le SPI 0,50% à 15'051,28 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et 9 avancé.

Sandoz (+3,0%) précède Logitech, Swiss Re, Novartis et Kühne+Nagel (tous +0,6%) dans le petit groupe de gagnants.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,8%) et Roche (bon -0,5%, porteur -0,6%) ont freiné l'indice.

Le suédois Ericsson continuera de fournir du matériel et des logiciels à Swisscom (+0,1%). Le géant bleu a indiqué qu'il prolongeait sa collaboration avec l'équipementier suédois de télécommunications. L'objectif consiste à faire évoluer les infrastructures du groupe suisse vers un réseau intelligent.

Zurich Insurance (-3,8% ou 17,70 francs suisses) a terminé lanterne rouge. Le titre était traité hors dividende de 26 francs suisses. SIG Group (-3,2%) et Richemont (-3,0%) complètent le trio des plus gros perdants.

Le biennois Swatch (-2,5%) n'a guère fait mieux que son concurrent genevois.

Le chimiste de la construction Sika (-1,6%) dévoile mardi prochain ses chiffres d'affaires au 1er trimestre. Les analystes du consensus AWP tablent sur des ventes de 2,66 milliards de francs suisses, s'attendant à un début d'année prudent, marqué par les effets de change négatifs et une conjoncture en berne dans la construction.

Sur le marché élargi, le titre du biochimiste Evolva (+1,5% au moment de la suspension), société en cours de liquidation, a été suspendu du négoce à la Bourse suisse. Cet arrêt temporaire a été demandé par l'entreprise de Reinach, qui tenait son assemblée générale, au cours de laquelle la proposition de liquider et décoter la société a été rejetée.

Le spécialiste des produits structurés Leonteq (-1,4%) a fait part de la prolongation de sa coopération avec le groupe bancaire coopératif st-gallois Raiffeisen. La coopération porte sur les produits structurés et s'étend jusqu'en 2030.

Malgré une stagnation des volumes hypothécaires en début d'année, la Banque cantonale de Lucerne (LUKB, stable) a continué à générer une croissance vigoureuse dopée par les taux d'intérêts, dans le sillage de la performance réalisée en 2023. Les résultats au premier trimestre affichent des progressions flatteuses, grâce notamment à une cession.

Le groupe biotechnologique en difficultés Spexis (+3,2%) a obtenu de la justice de Bâle-Campagne une prolongation de son sursis concordataire, dont l'expiration a été repoussée par le tribunal compétent au 8 août prochain, selon les informations publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (Fosc).

Galenica (-2,8% ou 2,05 francs suisses) était négociée hors dividende de 2,20 francs suisses, tout comme Schweiter (-5,6% ou 27,0 francs suisses, dividende 15 francs suisses)

