Bourse Zurich: le SMI replonge sous la barre des 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note négative mercredi. Le SMI, qui avait encore fait une toute petite pointe dans le vert en début de séance, est passé au rouge jusqu'à inscrire un plus bas du jour en fin de matinée. Il a ensuite repris de l'altitude et est même repassé un moment au-dessus des 12'000 points, avant de rechuter fortement sur la fin et de terminer largement sous ce niveau symbolique.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée.

"Alors que nous sommes sur le point de conclure les six premiers mois de l'année, le S&P 500 est en hausse d'environ 14% depuis janvier et, sauf en cas de désastre, il devrait enregistrer son 5e trimestre d'affilée de progression", a commenté JJ Kinahan, responsable de la stratégie marchés chez TD Ameritrade.

"Le Nasdaq 100 (qui regroupe les 100 plus grosses entreprises cotées au Nasdaq) est en hausse d'un peu moins de 13% sur l'année, le Dow Jones Industrial Average de 12% et le Russell 2000 où se concentrent les petites valorisations boursières de 17%", a-t-il ajouté.

En Suisse, le baromètre conjoncturel du KOF a fléchi de 10,3 points en juin à 133,4 points, après le pic historique de mai. L'indicateur CS-CFA, qui reflète l'humeur d'un panel d'analystes financiers, a également marqué le pas en juin, après avoir atteint des valeurs historiquement élevées le mois précédent. L'économie suisse se trouve désormais sur la voie de la normalisation, à en croire l'interprétation de ces deux sondages.

Le SMI a terminé en recul de 0,71% à 11'942,72 points, avec un plus bas à 11'931,28 points et un plus haut à 12'034,92 points en début de séance. Le SLI a cédé 0,82% à 1932,96 points et le SPI 0,66% à 15'347,05 points. Sur les 30 valeurs vedettes, les seuls gagnants sont Sonova (+0,1%) et Swisscom (+0,04%).

Longtemps dans le vert, Roche (-0,1%) a glissé au rouge vers la fin, tout comme Swatch (-0,1%).

Berenberg a relevé l'objectif de cours du bon de jouissance du géant pharmaceutique et confirmé sa recommandation "outperform". Selon l'analyste, les perspectives à long terme de la multinationale rhénane sont toujours d'actualité, notamment le potentiel de croissance du portefeuille oncologique en développement. Par ailleurs, les champs d'application du traitement contre l'atrophie musculaire spinale (AMS) Evrysdi ne sont pas pleinement pris en compte par le marché.

Credit Suisse a relevé l'objectif de cours de la porteur Swatch et confirmé "outperform". L'analyste a relevé ses estimations de bénéfices d'en moyenne 14% avant la publication des chiffres semestriels.

Le concurrent genevois de l'horloger biennois, Richemont (-0,8%), a reculé plus nettement. Juste après la clôture, Richemont a annoncé le rachat du belge Delvaux.

Novartis (-0,3%) a limité la casse, Nestlé (-0,9%) un peu moins.

Clariant (-2,9% ou -0,555 franc), traité hors dividende de 70 centimes, a fini lanterne rouge derrière AMS (-2,1%) et Swiss Life (-1,9%).

Mardi, AMS avait annoncé une sensible réduction de ses capacités de production en Asie suite à la résiliation de contrats de la part de son client putatif Apple et la perte de parts de marché qui devrait s'ensuivre.

Les bancaires Julius Bär (-1,2%), UBS (-0,9%) et Credit Suisse (-0,4%) ne sont pas ressorties du lot.

Selon l'agence Reuters, Credit Suisse réfléchirait à créer une seule et unique division de gestion de fortune. Cette opération pourrait faciliter une très hypothétique fusion avec le concurrent UBS, dans un contexte d'affaires à répétition pour le numéro deux bancaire helvétique.

Sur le marché élargi, Wisekey (-2,2%) a annoncé mardi soir l'émission d'un emprunt convertible de 44 millions de dollars, d'une durée de 24 mois pour un coupon de 6%.

Swissquote (-2,1%) et la Banque cantonale de Lucerne (+0,8%) ont renforcé leur collaboration, désormais étendue à la distribution d'hypothèques.

Vontobel (-0,3%) a racheté plus vite que prévu les 40% restants du gestionnaire d'actifs britannique TwentyFour Asset Management.

Addex (stable) va placer une nouvelle série d'American depositary shares (ADS) à la Bourse de New York. Le volume ne doit pas excéder 16 millions de dollars.

Schweiter (+1,5%) a annoncé mardi soir tabler sur une hausse de 10% de son chiffre d'affaires et une importante progression du résultat net.

Le changement d'actionnaire principal chez Cicor (+2,3%) devrait amener passablement de changement. C'est ce que souhaite le directeur général du groupe neuchâtelois, Alexander Hagemann, qui s'est exprimé en interview à Finanz und Wirtschaft.

