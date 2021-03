Bourse Zurich: le SMI reprend confiance et accélère

Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait quelque peu confiance et accélérait modestement mardi en fin de matinée. En Suisse, la saison des résultats annuels battait son plein avec notamment les performances de Swiss Life, Lindt & Sprüngli et Oerlikon et d'une dizaine d'autres sociétés du marché élargi.

Les trois principaux indices de la Bourse de New York ont terminé en forte hausse lundi, ranimés par des nouvelles positives sur les vaccins et l'avancée du plan de soutien américain au Congrès.

"Avec les attentes d'inflation, de nombreux courtiers estiment qu'il est temps d'empocher une partie de leurs bénéfices", ont souligné les analystes d'Activtrades dans un commentaire. Cette situation ne devrait cependant pas renverser la tendance haussière à long terme. Mais dans l'immédiat, l'apparition de nouvelles mutations du virus aux Etats-Unis et au Brésil risque de peser sur le moral des investisseurs.

A 10h48, l'indice vedette SMI de la Bourse suisse accélérait quelque peu la cadence, progressant de 0,81% à 10'792,62 points, alors que le SLI gagnait 0,83% à 1745,22 points. L'indice du marché élargi SPI montait de 0,78% à 13'467,70 points.

Une minorité de "blue chips" se trouvait désormais dans le rouge, notamment Credit Suisse (-2,4%) qui accentuait son repli, AMS (-0,4%) et Swatch Group (-0,4%).

A l'inverse, Temenos (+3,9%) pointait en haut du tableau. Les analystes de Barclays ont relevé la recommandation et l'objectif de cours du développeur de logiciels bancaires, qui a par ailleurs conclu un contrat avec une banque irlandaise.

Sika (+2,4%) et Kühne+Nagel (+0,8%) étaient aussi vivement recherchés.

Logitech (+1,5%) bénéficiait de plusieurs relèvements d'objectif de cours, tout comme Lafargeholcim (+1,5%) et Swiss Re(+1,2%).

Swiss Life (+0,1%) se hissait tout juste en territoire positif. L'assureur-vie a bouclé 2020 sur un bénéfice net de 1,05 milliard de francs suisses, en recul de 13% par rapport à 2019. L'entreprise explique cependant cette contre-performance par des effets exceptionnels "pas liés à la pandémie". Les actionnaires se verront proposer à l'assemblée générale du 23 avril un dividende relevé de 1,00 franc à 21,00 francs suisses par action.

Le marché élargi bruissait de nouvelles avec les résultats d'une dizaine de sociétés, dont Oerlikon (+2,4%), Lindt & Sprüngli (nominative +2,6%, BP +3,3%), Arbonia (+2,6%), Emmi (-1,1%) et Gurit (-3,9%).

Le groupe industriel zurichois a plutôt bien résisté à la crise pandémique en signant un exercice 2020 au-dessus des attentes des analystes au terme de l'exercice 2020. Le conseil d'administration proposera un dividende 35 centimes par action (consensus AWP 25 centimes).

Intershop (+0,3%), Aevis Victoria (+0,4%), Feintool (+0,7%), Bellevue Group (+6,8%) ont également dévoilé leurs performances en 2020, alors qu'Evolva (-2,4%) a annoncé le départ de son directeur financier.

al/md