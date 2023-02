Zurich (awp) - Le Bourse suisse devrait repartir de l'avant vendredi, tentant d'effacer les craintes liées à la guerre en Ukraine qui entre dans sa deuxième année. Loin de ces préoccupations, les investisseurs devraient rester concentrés sur les résultats annuels d'entreprises et quelques données macroéconomiques internationales.

Les troupes russes ont pénétré sur le territoire ukrainien au petit matin du 24 février 2022, lançant le pire conflit que l'Europe a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale.

"Depuis, beaucoup de choses se sont passées sur le champ de bataille, mais aussi au niveau des échanges commerciaux", avec notamment la fin des hydrocarbures russes bon marché et la flambée mondiale de l'inflation, ont résumé les analystes de CMC Markets dans un commentaire.

Pour les Bourses mondiales, ce conflit semble cependant bien loin, le "baromètre de la peur" de Wall Street, l'indice VIX, étant nettement retombé de ses plus hauts inscrits l'année dernière, ont-ils ajouté.

Le conflit a cependant laissé des traces au niveau conjoncturel. L'Allemagne a ainsi enregistré une chute de 0,4% du produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre 2022. Malgré cette situation, le moral des consommateurs allemands devrait continuer de s'améliorer en mars, grâce à la baisse des prix de l'énergie et un environnement économique moins mauvais que prévu, selon le baromètre GFK.

A la Bourse suisse vers 08h17, le SMI se dirigeait vers une ouverture en hausse de 0,2% à 11'273,41 points, selon les indications préalables fournies par la banque Julius Bär. La veille, l'indice vedette de la place zurichoise avait fini en baisse de 0,46%.

Toutes les valeurs vedettes pointaient dans le vert, notamment Holcim (+0,3%) qui a vu son bénéfice s'envoler en 2022, soutenu par des cessions au Brésil et en Inde. Les actionnaires se verront proposer un dividende de 2,50 francs suisses par titre, après 2,20 francs suisses en 2021. Le groupe a également annoncé le départ du président Beat Hess à l'issue de l'assemblée générale en mai. Le directeur général Jan Jenisch sera proposé pour le remplacer au faîte de l'organe de surveillance.

Les autres "blue chips" ne faisaient guère mieux, à l'instar des bancaires UBS (+0,3%) et Credit Suisse (+0,2%) et des poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (tous les trois +0,2%).

Sur le marché élargi, Bucher (+3%) avait le vent en poupe. Le constructeur de véhicules spéciaux a dégagé sur l'exercice écoulé un bénéfice net de 334,6 millions de francs suisses, en hausse de près d'un quart sur un an. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende de 13,00 francs suisses par action, contre 9,50 francs suisses au titre de l'exercice 2021.

Obseva (pas de cours avant-Bourse) devrait par contre être pénalisé par les investisseurs. Le laboratoire genevois, en délicatesse depuis qu'il a reconnu fin juillet ne pas être en mesure de mener à bien le processus d'homologation de son principal produit en développement, a présenté un programme de redimensionnement de ses instances dirigeantes notamment, qui doit lui permettre d'économiser quelque 3,5 millions de dollars annuellement.

al/ck