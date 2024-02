Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait nettement dans le vert en fin de matinée jeudi, après avoir glissé dans le rouge. Londres, Paris et Francfort avançaient également. Les investisseurs avaient de quoi se mettre de nombreux résultats d'entreprises sous la dent. En Suisse, Swisscom a publié une copie en demi-teinte.

Les dernières déclarations de responsables de la Fed vont toutes dans le même sens, "les Etats-Unis ne se sont pas pressés de réduire les taux d'intérêt alors que les données économiques indiquent une résilience surprenante et historique aux hausses de taux les plus agressives de l'histoire", a souligné Ipek Ozkardeskaya de Swissquote.

Alors que la hausse des taux pèse sur le secteur de la construction et de l'immobilier, "ce que nous vivons actuellement est la plus grande crise immobilière en Europe depuis la crise financière", s'alarme CMC Markets dans un commentaire. "Cette évolution rend encore plus probable une diminution plus précoce des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne encore avant l'été".

A l'inverse des économies d'Europe de l'Ouest, les prix en Chine ont encore baissé en janvier, à leur rythme le plus rapide depuis 14 ans.

Vers 10h55, le SMI gagnait 0,35% à 11'249,85 points, le SLI 0,52% à 1811,39 points et le SPI 0,41% à 14'713,99 points. Sur les trente principales valeurs, 23 évoluaient en vert et sept en rouge.

Lonza (+3,2%) accélérait. Société Générale a relevé l'objectif de cours du groupe bâlois à 635 francs suisses (544 francs suisses) et confirmé à l'achat.

Swatch Group prenait 2,6%, visiblement peu affecté par les déboires du géant du luxe français Kering. Le genevois Richemont grimpait de 1,5%.

VAT se retrouvait sur la troisième marche du podium (+1,8%).

Nestlé avançait de 1%, malgré le bénéfice en baisse de son concurrent britannique Unilever.

Les autres poids lourds prenaient des directions opposées, Novartis perdant 1,3% et le bon Roche s'enrobant de 0,7%.

Swisscom pointait dans le rouge, perdant 0,5%. Le géant bleu a augmenté son bénéfice l'an dernier de presque 7%, mais les analystes sondés par AWP s'attendaient à mieux pour ce critère.

Zurich Insurance (-1,3%) a vu HSBC abaisser sa recommandation à "hold", contre "buy". L'objectif de cours a été ramené à 455 francs suisses, contre 520 francs suisses. Swiss Life reculait de 0,2% et Swiss Re de 0,9%

Sur le marché élargi, Spexis (+10,4% à 0,276 franc) a bouclé la vente à Basilea de son programme de développement d'antibiotiques.

Rieter prenait 0,6%, après avoir remporté un procès en Chine concernant une violation d'un de ses brevets par un concurrent. Ce dernier a été condamné à payer un dédommagement, dont le montant n'a pas été précisé, au groupe winterthourois.

Swiss Prime Site égarait 0,1%. La société immobilière a vu son revenu des loyers progresser en 2023 de 4,3% à 438 millions de francs suisses, à périmètre comparable. Les actionnaires se verront proposer un dividende stable de 3,40 francs suisses par action.

Stadler Rail (-0,7%) a décroché un contrat de maintenance sur dix ans auprès du loueur de matériel roulant luxembourgeois Alpha Trains, pour les douze locomotives Euro 9000 commandées auprès de la firme thurgovienne en octobre dernier.

Vontobel chutait de 3,3%, suite à une activité clientèle réduite et une collecte d'argent négative en 2023.

Leonteq dégringolait de 4,7%, dans la foulée d'un bénéfice avant impôts amputé de neuf dixièmes à 18,4 millions de francs suisses.

ck/vj/fr/ib