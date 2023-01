Bourse Zurich: le SMI reprend son souffle après la poussée de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi en léger repli, après avoir engrangé des gains substantiels la veille. Lundi, Wall Street a gardé portes closes pour célébrer Martin Luther King (MLK Day).

L'espoir d'un retour prochain de la politique monétaire expansionniste de la Réserve fédérale américaine (Fed) est un "piège à miel pour les investisseurs", estime Jochen Stanzl dans son commentaire matinal. L'économiste en chef de CMC Markets compare la banque centrale à Don Quichotte, et estime qu'elle a perdu une bonne part de sa crédibilité auprès des acteurs du marché.

La Chine a connu en 2022 l'une de ses plus faibles croissances en quatre décennies, après avoir suivi durant près de trois ans une stricte politique sanitaire "zéro Covid", qui a fortement perturbé la production et les chaînes logistiques. Le géant asiatique a ainsi vu son produit intérieur brut (PIB) croître de 3%, un ralentissement moins prononcé que ce qu'anticipait la communauté financière (+2,7%).

Par ailleurs, la population du pays le plus peuplé du monde a baissé de 850'000 personnes l'année dernière, une première depuis plus de 60 ans. A en croire de nombreux démographes, ce repli devrait s'étaler sur plusieurs décennies, ce qui aura des conséquences sensibles sur l'économie, la société et le système de retraites. Au total, 9,56 millions de naissances ont été enregistrées, contre 10,41 millions de décès.

Davos accueille pour les quatre prochains jours les grands de ce monde à l'occasion du World Economic Forum, pour la première fois depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19. A l'ordre du jour figurent des débats sur la guerre en Ukraine et l'avenir du commerce mondial après la levée des restrictions en Chine.

A 08h15, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,11% à 11'423,10 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. A deux exceptions près, les composantes de l'indice phare de la place zurichoise arboraient le rouge sur la ligne de départ.

Lonza (-0,2%) a finalisé l'expansion de son site de Bend, dans l'Oregon, dévolu au domaine des Solid Form Services (SFS), pour les médicaments à petites molécules.

Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (-0,2% chacun) suivaient la tendance générale.

Goldman Sachs a revu marginalement à la hausse son objectif de cours pour ABB (+0,2%), confirmant dans la foulée sa recommandation d'achat (buy), estimant que le groupe électrotechnique zurichois est bien positionné dans plusieurs domaines comme l'énergie et l'automatisation pour profiter de la reprise industrielle en Chine.

Jefferies recommande désormais la porteur Swatch (+1,7%) à l'achat (buy), pour un objectif de cours relevé à 370 (275) francs suisses. Les analyses considèrent l'horloger biennois comme l'un des principaux bénéficiaires de l'ouverture de la Chine et de la reprise de la consommation qui en résultera en 2023.

Le concurrent Richemont (+0,6%) doit dévoiler mercredi ses chiffres de ventes au troisième trimestre de son exercice décalé 2022/23. Les analystes du consensus AWP anticipent un chiffre d'affaires de 5,62 milliards de francs suisses.

Jefferies continue en revanche de préconiser la vente de l'action Geberit, dont elle a légèrement raboté l'objectif de cours, anticipant une impulsion négative face à l'affaissement attendu des volumes au quatrième trimestre, qui risque de déteindre sur la rentabilité, alors que le titre reste l'un des plus chers du secteur.

Sur le marché élargi, Lindt&Sprüngli (+2,3%) a poursuivi sa croissance en 2022, porté notamment par ses affaires aux Etats-Unis et approchant le cap des 5 milliards de francs suisses de revenus, soit 8,4% de mieux qu'en 2021.

Forbo (-3,2%) a fait état d'une réduction significative de son bénéfice annuel, en dépit d'un chiffre d'affaires en hausse, en raison notamment de l'augmentation de la base de coûts.

buc/lk