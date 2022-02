Bourse Zurich: le SMI retrouve des couleurs avant les données américaines

Zurich (awp) - La Bourse suisse entamait la dernière séance de la semaine sur un rebond technique, après le repli de la veille, à la suite de l'intervention de la Banque centrale européenne (BCE) et des résultats d'entreprises américaines décevantes. Les investisseurs devraient se concentrer vendredi sur les données du marché de l'emploi américain.

Wall Street a terminé jeudi sur des baisses très marquées. Le Nasdaq, dominé par les valeurs technologiques, a clôturé en repli de 3,74%, à 13878,81 points, en raison notamment de la chute de l'action de Meta (Facebook) de presque 30%.

"On peut littéralement qualifier la séance d'hier (de Wall Street) comme un bain de sang", commente l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque. "Si on ne se focalise que sur Meta, c'est tout simplement près de 250 milliards de dollars qui sont littéralement partis en fumée en quelques minutes", détaille le spécialiste, tout en ajoutant que les propos de la BCE et de la Banque d'Angleterre (BOE) ont également contribué à l'ambiance morose.

L'institut d'émission européen a conservé jeudi son cap monétaire accommodant malgré une inflation record en zone euro, mais s'est montré moins affirmative sur l'absence de relèvement des taux cette année face à une situation qui "a changé", selon sa présidente.

Les marchés devraient aujourd'hui se focaliser sur les chiffres de l'emploi américain de janvier qui pourraient s'avérer en-dessous des attentes du marché si on se fie à la publication de l'ADP de mercredi.

En Suisse, la saison des résultats marquait une pause. Seuls quelques entreprises du marché élargi avaient publié leurs chiffres.

A 09h09, le SMI prenait 0,42% à 12'286,5 points, le SLI 0,39% à 1962,49 points et le SPI 0,37% à 15'544,99 points. Sur les 30 valeurs vedettes, cinq reculaient et 25 s'enrobaient.

Sans information particulière, Straumann (+2,4%) trônait en haut du classement, suivi de loin de Logitech et Swisscom (+0,8% chacun). Le groupe de télécommunications a notamment annoncé jeudi le départ de son patron pour fin mai.

En quatrième position, Novartis (+0,8&) soutenait également le mouvement de rebond, de même que Nestlé (+0,5%) et Roche (+0,4%) à une moindre allure.

La volatile AMS-Osram (-0,8%) portait la lanterne rouge. Holcim (-0,4%), avant dernier, semblait pâtir d'une rétrogradation de sa recommandation par Berenberg à "sell". L'analyste salue le remaniement du portefeuille de matériaux de construction de la multinationale zougoise, à l'aune de critères environnementaux notamment, mais anticipe néanmoins d'importantes implications financières d'une telle réorientation.

Sika et Swiss Re (-0,2% chacun ) et ABB (-0,1%), au lendemain de la publication des résultats annuels, figuraient également parmi les perdants.

Au niveau du marché élargi, Lem (+2%) intéressait les investisseurs après la publication de ses chiffres sur neuf mois. Bystronic (+0,9%) était dans le vert, également après l'annonce de ses chiffres annuels.

