Bourse Zurich: le SMI risque de manquer d'élan à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en baisse mardi, dans le sillage d'un regain de pessimisme outre-Atlantique. Les principaux indices new-yorkais ont tous perdu du terrain, l'humeur étant morose avant la publication d'un nouvel indicateur d'inflation et sur fond de craintes de récession.

"Les marchés ont un goût amer en bouche et l'appétit est limité", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. La hausse des cas de Covid aux Etats-Unis et en Europe, la perspective de nouveaux confinements en Chine et le spectre d'une récession pèsent sur le moral des investisseurs, souligne-t-elle.

Dans une actualité anémique en Suisse, les détenteurs de capitaux se concentreront sur des indications conjoncturelles internationales, en particulier l'inflation CPI aux Etats-Unis en juin, qui sera publiée en début d'après-midi. Le rapport mensuel sur le pétrole intéressera aussi les intervenants.

A 08h15, le préSMI extrapolé par Julius Bär abandonnait 0,4% à 11'024,18 points. Aucune des vingt valeurs vedettes n'approchait même de la ligne de flottaison.

Les bancaires étaient les moins bien orientées, Credit Suisse (-2,0%) et UBS (-1,0%) perdant du terrain. Logitech (-1,0%) était également à la peine.

Les trois poids lourds reculaient à l'unisson, Nestlé, Novartis et le bon Roche décrochant tous de 0,3%.

Sur le marché élargi, l'équipementier de pompes à vide VAT (+5,1%) a réalisé au deuxième trimestre un chiffre d'affaires très supérieur à celui de la même période en 2021. Les entrées de commandes sont également en forte progression. Par ricochet, Inficon (2,1%) et Comet (+3,1%) étaient également recherchés.

Energiedienst (pas de cours) table pour le premier semestre sur un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) quasiment doublé sur un an. La holding argovienne met cette augmentation au crédit de l'évolution positive du marché des capitaux. La publication des résultats semestriels complets est prévue pour le 25 juillet.

ol/ck