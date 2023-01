Bourse Zurich: le SMI s'affirme, avant les résultats des banques US

Zurich (awp) - La Bourse suisse progressait dans les premiers échanges vendredi, après avoir fini dans le vert jeudi, dans la foulée de l'inflation américaine confortant les investisseurs dans leur espoir d'un tournant moins stricte dans les politiques monétaires. Partners Group, qui a publié des résultats en berne après la clôture jeudi, chutait lourdement.

L'attention va se porter sur les grandes banques américaines JP Morgan, Citigroup, Bank of America et Wells Fargo, qui vont dévoiler leurs résultats du dernier partiel cet après-midi. Le secteur financier américain devrait afficher un recul des bénéfices, a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. "Même si des taux d'intérêt plus élevés sont bons pour les revenus d'intérêt, une hausse trop rapide des taux menace la qualité du crédit, la croissance des prêts et les marges nettes d'intérêts".

En France, l'inflation s'est élevée à 5,2% en moyenne annuelle sur l'ensemble de 2022, après 1,6% en 2021. Le produit intérieur brut (PIB) britannique a légèrement progressé de 0,1% en novembre, dans la foulée d'une hausse de 0,5% le mois précédent.

Vers 9h15, le SMI grimpait à 11'334,63 points, en hausse de 0,37%. Le SLI gagnait de son côté 0,21% à 1752,71 points et l'indicateur élargi SPI 0,36% à 14'531,04 points. Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index (SLI), 23 avançaient, Kühne+Nagel était stable et huit reculaient

Partners Group était bon dernier (-4,7%). Le gestionnaire d'actifs a connu un exercice 2022 difficile, marqué par un important recul de la demande de la clientèle. Cette dernière s'est établie à 22,3 milliards de dollars, en repli de 12,0% par rapport à l'année précédente. Société Générale, Vontobel et Barclays ont abaissé leur objectif de cours dans la foulée.

Logitech était juste devant (-1,5%), au lendemain de ses résultats 2022. Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "hold", contre "buy" et raboté l'objectif de cours.

Credit Suisse perdait 0,5% quand UBS prenait 0,3% et Julius Bär 0,2%.

Zurich Insurance (-0,1%) a vu Jefferies et JP Morgan abaisser légèrement leur objectif de cours.

En haut du tableau se trouvaient Straumann (+2,1%), Roche (+1,3%) et Alcon (+1,2%). Les autres poids lourds Novartis (+0,5%) et Nestlé (+0,4%) étaient bien orientés.

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich (+1,8%) a accueilli l'année dernière 22,6 millions de passagers, à comparer aux 10,2 millions enregistrés en 2021, selon des données publiées après la clôture jeudi. Le trafic reste cependant à 72% de son niveau de 2019.

Landis+Gyr (+1,5%) a reçu l'approbation réglementaire pour la livraison de 1,4 million de compteurs de réseau électrique Revelo dans l'État américain du Massachusetts. Les détails financiers de la commande n'ont pas été divulgués.

Inficon (+0,9%) devrait avoir enregistré en 2022 un chiffre d'affaires en hausse de 12% à 581 millions de dollars, quand l'excédent d'exploitation aura suivi une courbe comparable pour avoisiner 111 millions, selon des résultats préliminaires.

Implenia (+0,7%) a vendu son unité coffrages Implenia Schalungsbau GmbH à Peri Vertrieb Deutschland, une filiale du groupe allemand Peri SE, pour un montant non dévoilé.

ck/lk