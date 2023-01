Bourse Zurich: le SMI s'ancre dans le vert à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse prenait ses aises en terrain positif pour la dernière séance de la semaine, le SMI passant un temps au-dessus des 11'300 points en fin de matinée. Les investisseurs semblaient faire fi des risques de récession mondiale et des déclarations de responsables de banques centrales gardant le cap sur le resserrement des taux, préférant croire à un retour de la dynamique chinoise.

Au Forum économique mondial (WEF), le président de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan a assuré que "l'inflation américaine et européenne est encore à un niveau où une politique monétaire plus serrée est requise".

La Réserve fédérale américaine "ne renonce pas à son discours sur la hausse des taux - malgré une inflation et une activité en baisse - et les responsables de la Fed ne cessent de répéter que les taux vont augmenter et rester élevés pendant longtemps", a souligné Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. "Les grandes banques et les institutions s'accordent à dire que les Etats-Unis sont confontés à une récession modérée", a-t-elle ajouté.

Au Japon, l'inflation a de nouveau accéléré en décembre, à 4% par an (hors produits frais), au plus haut depuis décembre 1981.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) gagnait 0,32% à 11'293,89 points, tandis que le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,37% à 1748,72 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'enrobait de 0,37% à 14'500,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 avançaient et huit reculaient.

AMS-Osram (+1,9%), Swiss Life (+1,7%) et Schindler (+1,6%) occupaient le podium.

ABB (+1,0%) a réussi à céder la dernière des trois unités dont il voulait se séparer, conformément à sa stratégie de recentrage. Le zurichois vend sa division Power Conversion au taïwanais Acbel Polytech pour 505 millions de dollars en numéraire (463 millions de francs suisses).

Holcim (+0,9%) s'est vu attribuer par le Fonds pour l'innovation de l'Union européenne un financement de 328 millions d'euros (un peu moins en francs suisses) pour deux projets de décarbonation, en Allemagne et en Pologne.

Les bancaires Credit Suisse et UBS prenaient 0,8% chacune, devant Julius Bär (+0,7%).

Les poids lourds Novartis (+0,3%) et Nestlé (+0,1%) se portaient mieux que Roche (-0,4%).

Geberit (-0,5%), malmené au lendemain de ses résultats annuels, avait cédé la lanterne rouge à Sonova (-0,7%), sans indication particulière. Le fabricant d'accessoires de salles de bains était la cible des analystes, Deutsche Bank dégradant la recommandation pour Geberit à "sell", contre "hold" et Société Générale abaissant à "hold" de "buy".

Sur le marché élargi, Zehnder (+4,4%) a engrangé une nette hausse de son chiffre d'affaires en 2022, soutenue notamment par des acquisitions et la hausse des prix.

Coltene avançait de 2,2%, même après avoir raté le coche en matière d'objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité en 2022.

Le spécialiste des systèmes de fixations métalliques SFS (+2,5%) a vu son chiffre d'affaires s'envoler en 2022, porté par l'acquisition de son partenaire, l'allemand Hoffmann.

SIG prenait 1,3%. Berenberg a entamé la couverture à "buy" pour le spécialiste schaffhousois des emballages avec un objectif de cours à 28 francs suisses. Son analyste a salué la récente acquisition de Scholle IPN qui devrait lui offrir des opportunités de croissance.

Huber+Suhner (+0,8%) a vu ses ventes progresser de 11% à 954,6 millions de francs suisses l'an dernier, tandis que ses entrées d'ordres ont fléchi.

BB Biotech (+0,5%) a essuyé l'an dernier une nouvelle perte massive, de 358 millions de francs suisses, après avoir déjà perdu 405 millions en 2021.

HBM Healthcare Investments (-0,7%) a confirmé une lourde perte sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022/23.

Autoneum réduisait ses pertes, reculant de 2,2%. Le groupe a amélioré son chiffre d'affaires l'an dernier, mais a continué à faire face à des problèmes de livraison.

