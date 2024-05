Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi. Soutenu par son poids lourd Roche, le SMI s'est approché à moins de 20 points de la barre symbolique des 12'000 points, niveau qui est toutefois resté hors de portée. Les performances trimestrielles de Zurich Insurance et Swiss Re ont été bien accueillies par les investisseurs.

A New York, Wall Street poursuivait sa chasse aux records au lendemain des chiffres qui ont montré un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. Le Dow Jones a franchi pour la première fois le seuil symbolique des 40'000 points, poussé par des investisseurs qui voient approcher des baisses de taux d'intérêt.

En Suisse, le produit intérieur brut (PIB) a faiblement progressé de 0,2% au premier trimestre 2024 par rapport au dernier partiel en 2023, une évolution "timide" qui s'inscrit dans la lignée des trois trimestres précédents, selon le Seco.

Après la progression du mois de mars, l'hôtellerie suisse a enregistré des nuitées en baisse de 3,2% à 1,02 million en avril, selon une première estimation de l'Office fédéral de la statistique.

Le SMI a terminé en hausse de 0,40% à 11'946,66 points, avec un plus haut à 11'983,75 et un plus bas à 11'930,43. Le SLI a gagné 0,31% à 1950,22 points et le SPI 0,30% à 15'935,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont progressé, 16 reculé et SIG Group a fini stable.

Swiss Re (+3,8%) et Zurich Insurance (+3,5%) précèdent les deux titres Roche (bon et porteur +3,2%) sur le podium du jour.

Le réassureur zurichois a soigné sa rentabilité au premier semestre grâce notamment au produit de ses placements. Le bénéfice net s'est inscrit à 1,09 milliard de dollars, un montant nettement supérieur aux attentes des analystes.

Zurich a profité lui aussi de sa solide performance trimestrielle. L'assureur a vu, sur les trois premiers mois de 2024, ses primes augmenter dans la principale activité dommages et accidents, bondissant de 5% à 12,6 milliards de dollars (11,3 milliards de francs suisses).

Les investisseurs ont salué la publication par le géant pharma bâlois de données de phase I pour le CT-388 expérimental, qui a permis une réduction de poids moyenne de 18,8% sur 24 semaines chez les patients obèses traités. Ce médicament cible et active les hormones intestinales GLP-1 (pour "glucagon-like peptide-1") et GIP (pour polypeptide insulinotrope dépendant du glucose) qui contrôlent notamment la sensation de satiété. Il est tombé dans l'escarcelle de Roche en fin d'année dernière, avec le rachat pour près de 3 milliards de dollars de son développeur californien, Carmot Therapeutics.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,1%) et Novartis (-0,7%) ont freiné l'indice. Novartis a annoncé le succès de son offre de reprise de l'allemand Morphosys. Au soir du 13 mai, l'opération avait recueilli des promesses de souscription à hauteur de 79,6% du capital de la cible de reprise, quand le seuil d'acceptation était fixé à 65%.

Dans le camp des perdants, VAT Group (-1,6) a fini lanterne rouge, derrière le bon Lindt (-1,4%) et Holcim (-1,2%).

Le nouveau patron du géant des matériaux de construction Miljan Gutovic a assuré en entretien avec AWP que l'entreprise demeurera attrayante pour les détenteurs de capitaux au terme du processus d'autonomisation du moteur de croissance actuel que constituent les activités nord-américaines.

Sur le marché élargi, le détaillant pour voyageurs Avolta (-1,6%), né de la fusion de Dufry et Autogrill, a enregistré une hausse nette ses recettes au premier partiel. Son directeur général dit s'attendre à des affaires prospères, arguant que les ménages ne renoncent pas aux voyages. Les courtiers parlent de prises de bénéfices pour expliquer le recul du titre.

Le laboratoire Basilea (+0,9%) a profité de l'annonce d'un versement d'étape de 1,25 million de dollars (1,13 million de francs suisses) de la part Pfizer, son partenaire de distribution en Asie-Pacifique.

Le spécialiste des servomoteurs pour la ventilation des bâtiments Belimo (-0,4%) a pu générer de la croissance l'année dernière, malgré une demande souffreteuse dans le domaine de la construction. Cette évolution s'est révélée surprenante, surtout sur le marché européen, a indiqué à AWP le directeur général (CEO) Lars van der Haegen, qui attribue la bonne marche des affaires à l'activité de rénovation.

Le spécialiste de l'aération et du chauffage Zehnder Group (-2,6%) a annoncé une charge unique de 10 millions d'euros liée à la cession de sa division Climate Ceiling Solutions, déficitaire depuis plusieurs années.

La société immobilière Züblin (+0,8%) a bouclé l'exercice annuel décalé 2023/2024, clos à fin mars, sur une note positive. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires la distribution inchangée d'un dividende de 1 franc par action nominative.

