Bourse Zurich: le SMI s'enfonce dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse accentuait ses pertes jeudi à l'approche de la mi-journée. Les autres places europénnes évoluaient aussi en terrain négatif, alors que la Russie continue de bombarder l'Ukraine. Des pourparlers entre les deux camps doivent avoir lieu, une semaine après le début de l'invasion russe.

Dans ce contexte, les cours du pétrole continuaient de s'envoler, le WTI américain dépassant les 115 dollars le baril, un record depuis 2008, et le Brent les 116 dollars. La barre des 120 dollars n'est plus loin, pour Ricardo Evangelista d'Acivtrades, alors que les stocks américains continuent de décliner et que l'Opep+ s'en tient à sa production pré-établie.

Les prix des carburants, déjà élevés, ont entraîné une accélération de l'inflation en Suisse le mois dernier. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en février et de 2,2% sur un an, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le franc s'appréciait également face à l'euro, à un cours moyen de 1,0190 EUR/CHF. Face au dollar, il s'échangeait à 0,9197 USD/CHF.

A 10h53, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,67% à 11'792,60 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,58% à 1866,51 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,72% à 14'925,64 points. Parmi les trente valeurs vedettes, 7 avançaient et 23 reculaient.

Le podium était composé de Swatch Group (+1,4%), Sika (+1,2%) et Vifor (1,1%). Le capital-actions de ce dernier est désormais détenu à 74% par l'australien CSL.

Logitech ralentissait la cadence, gagnant 1% après avoir confirmé ses objectifs annuels.

Les financières peinaient, à l'image de Credit Suisse (-0,1%), Julius Bär (-0,3%) et UBS (-0,5%).

Les poids lourds pesaient aussi sur l'indice, Roche perdant 0,7%, Novartis 1,3% et Nestlé 1,4%.

Sur le marché élargi, Meier Tobler s'envolait de 8,7% après avoir augmenté sa rentabilité l'année dernière, permettant à la société lucernoise de reprendre le versement d'un dividende.

Forbo (+4,8%) est parvenu à augmenter recettes et rentabilité l'année dernière, profitant d'une amélioration de l'activité dans l'ensemble des divisions.

Inficon (+1,0%) a multiplié son bénéfice par près de deux l'an dernier. Les actionnaires en profiteront avec un dividende de agrémenté de 5 francs suisses à 21 francs suisses par action.

En queue de peloton, VAT s'enfonçait encore davantage, à -5,9%. Le fabricant saint-gallois a pourtant vu son bénéfice net bondir de 70% en un an et récompensera les détenteurs de titres.

Softwareone faisait fuir les actionnaires, s'écroulant de 17,4%. Le fournisseur de services informatiques a vu son bénéfice annuel plonger de plus de 30%.

ck/al/jh