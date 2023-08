Zurich (awp) - La Bourse suisse pliait jeudi à l'approche de la mi-journée, sous les poids des prises de bénéfices, après la correction déjà subie la veille par la plupart des places financières dans la foulée de l'abaissement de la note des Etats-Unis par l'agence Fitch. Alors que la saison de résultats du 1er semestre se poursuit, les investisseurs veilleront aussi à la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques.

"Le temps était venu d'une correction pour le marché", a commenté Quincy Krosby, de LPL Financial et "le rapport de Fitch a été le déclencheur de ce revirement".

"Les investisseurs se demandent s'il faut s'attendre à une nouvelle hausse des investissements à risque au cours des prochaines semaines ou bien se préparer à une baisse potentiellement importante si les données sont décevantes", estime Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management. A ce stade, il semble qu'ils préfèrent empocher leurs gains des derniers mois, les indices boursiers ont en effet connu un début d'année faste.

Parmi les premières informations macroéconomiques du jour, l'activité dans les services en Chine est restée robuste en juillet avec une progression pour le septième mois d'affilée, malgré l'essoufflement de la reprise post-Covid dans de nombreux secteurs. L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet S&P Global et le média économique Caixin, s'est établi à 54,1 points le mois dernier, après 53,9 en juin.

En Suisse, l'inflation a poursuivi sa lente décrue en juillet, notamment grâce au reflux des tarifs pour les produits importés. Les prix devraient cependant connaître prochainement une accélération, en raison de la hausse attendue des loyers.

Après avoir démarré la séance en repli de 0,49%, le SMI n'a cessé de perdre du terrain, ne se reprenant que légèrement après une quarantaine de minutes de négoce, avant de reculer de plus belle. Vers 10h50, l'indice phare cédait 1% à 11'100,36 points. Le SLI perdait pour sa part 0,85% à 1750,95 points et le SPI 0,98% à 14'646,37 points.

Parmi les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules quatre gagnaient du terrain, les 26 autres en perdant. En haut de tableau, Adecco décollait de 5,6% se hissant ainsi sur la plus haute marche du podium, laissant la 2e place à Logitech (+1,2%), devant Straumann (+0,5%) et Partners Group (+0,4%).

Le géant du placement de personnel Adecco a enregistré entre avril et fin juin une modeste croissance de ses recettes de 1% à pratiquement 6,00 milliards d'euros (près de 5,8 milliards de francs suisses). Le groupe zurichois se calcule une croissance organique de 4%. L'excédent d'exploitation par contre s'est contracté de 6% à 117 millions et le bénéfice net de près d'un cinquième à 62 millions.

Côté perdants, Swisscom (-4,0%) conservait la lanterne rouge. Le numéro un suisse des télécoms est parvenu à améliorer sa rentabilité au premier semestre malgré un chiffre d'affaires stable et après avoir inscrit l'année dernière une importante provision pour litiges. Fort de cette performance, le géant bleu a confirmé une nouvelle fois ses objectifs financiers pour l'ensemble de 2023.

Le poids lourd Novartis (-2,1%) n'était pas plus à la fête, alors que les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, Roche et Nestlé se montraient un peu plus résistants, le géant de la pharma cédant 0,8%, alors que le numéro un mondial de l'alimentation lâchait 1,4%.

Le géant pharmaceutique bâlois Roche, via sa filiale américaine Genentech, a déposé plainte devant le tribunal du district du New Jersey aux Etats-Unis contre la filiale générique du concurrent et voisin Novartis, Sandoz, affirmant que cette dernière avait violé un brevet du médicament pulmonaire Esbriet.

Sur le marché élargi, Oerlikon décrochait de 9,1%, après avoir bouclé le deuxième trimestre 2023 sur des résultats et une rentabilité en net repli. Plombée par la Chine, le franc fort et l'inflation, l'entreprise a revu à la baisse les ambitions annuelles formulées en mars.

Aireis (-6,7%) s'est vu infliger par gendarme de la Bourse suisse une amende de 50'000 francs suisses, pour violation des règles de cotation.

Addex Therapeutics (+0,4%) a obtenu de son partenaire de recherche virginien Indivior une extension de soutien au programme d'identification d'un modulateur allostérique positif (PAM) de l'acide gamma-aminobutyrique de sous-type B (Gabab) susceptible d'être employé contre les troubles de la consommation de substances, jusqu'en milieu d'année prochaine. Indivior mettra à disposition dans ce cadre 2,7 millions de francs suisses.

L'agrégateur d'offres de voyages Lastminute (-2,3%) a fait état d'un bénéfice net amputé de plus de moitié au premier semestre, et ce alors que le volume brut a dépassé le niveau pré-Covid et atteint un nouveau record à plus de 2 milliards d'euros. L'entreprise va par ailleurs devoir se trouver un nouveau directeur financier (CFO) après le départ annoncé du titulaire, qui aura passé près de six ans en poste.

vj/fr/jh