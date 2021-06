Bourse Zurich: le SMI s'envole et finit au-dessus des 11'600 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive lundi. Le SMI, qui avait ouvert nettement dans le rouge après les records historiques de la semaine écoulée, s'est rapidement repris pour se mettre à osciller autour de l'équilibre dans une amplitude plus ou moins prononcée avant de s'envoler, tiré par Roche, dans la dernière demi-heure de transactions, franchissant pour la première fois la barre des 11'600 points et inscrivant de nouveaux sommets historiques en séance et en clôture.

A New York, Wall Street évoluait sans entrain en matinée. Les investisseurs restent soucieux des signes de reprise économique.

"Alors que le marché actions a terminé tout proche de nouveaux records vendredi suite à un rapport sur l'emploi +en Boucles d'or+, les investisseurs débutent la nouvelle semaine en se penchant sur l'inflation, les discussions sur les infrastructures et un secteur de la tech qui a des hauts et des bas", a expliqué JJ Kinahan de TD Ameritrade.

La semaine à Wall Street sera marquée par les négociations parlementaires autour du budget 2022 du président américain Joe Biden et par la publication jeudi de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour mai aux Etats-Unis.

En Suisse, le taux de chômage a connu sa quatrième baisse d'affilée en mai, à 3,1%. En janvier dernier, le baromètre du marché du travail helvétique avait grimpé à 3,7%, son plus haut niveau des dix dernières années. Après l'éclatement de la pandémie de coronavirus et le premier confinement, il s'était établi à 3,4%, alors qu'il était de 2,1% à l'été 2019.

Toujours en mai, l'inflation s'est fixée à 0,3% sur un mois et 0,6% sur un an, en territoire positif pour le deuxième mois d'affilée. Cette évolution s'explique en grande partie par la hausse des loyers et des tarifs pour les voyages à forfait internationaux selon les données de l'OFS. Les spécialistes tablent sur une poursuite du renchérissement ces prochains mois, qui devrait cependant perdre de son souffle en 2022.

Le SMI a terminé en hausse de 0,52% à 11'630,66 points (nouveau sommet historique en clôture), avec un plus haut à 11'641,31 (nouveau plus haut historique en séance) et un plus bas à 11'530,64. Le SLI a gagné 0,40% à 1896,67 points et le SPI 0,38% à 14'975,05 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont progressé et 17 reculé.

Le podium du jour se compose de Lonza (+4,0%), Sonova (+3,0%) et Roche (+2,4%), ce dernier après que la FDA américaine a homologué un produit contre Alzheimer de Biogen, partenaire américain du géant bâlois.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,3%) et Nestlé (-0,1%) ont perdu du terrain.

Novartis a revendiqué un nouveau succès d'étape en étude de phase II sur son iptacopan dans l'indication contre la glomérulopathie C3 (C3G), au lendemain d'une annonce similaire sur le même traitement expérimental mais contre la néphropathie IgA (IgAN). Ces deux présentations s'inscrivent dans le cadre du congrès de l'European renal association et de l'European dialysis and transplant association, qui se tient jusqu'à mardi.

De l'autre côté, Adecco et Zurich (chacun -1,0%) se partagent la lanterne rouge, derrière Temenos et le bon Schindler (chacun -0,9%).

Aux bancaires, Julius Bär (-0,7%) et Credit Suisse (-0,5%) ont reculé, UBS (+0,03%) a fini quasi stable.

Sur le marché élargi, Addex (+0,7%) et son partenaire belge Janssen Pharmaceutical - filiale de Johnson and Johnson - ont recruté un premier patient pour une étude clinique intermédiaire évaluant l'ADX71149 (JNJ-40411813) dans l'indication contre l'épilepsie, en combinaison avec le lévétiracétam. Le laboratoire plan-les-ouatiens spécialisé dans les modulateurs allostériques a souligné qu'il s'agit du premier des nombreux jalons cliniques agendés d'ici la fin de l'année.

Le sous-traitant pharmaceutique Siegfried (+1,3%) a remis de l'ordre dans ses activités après l'attaque informatique dont le laboratoire argovien a été victime avant la Pentecôte. Tous les sites de production du groupe de Zofingue doivent retrouver leur rythme de production dès la semaine en cours, à l'exception de l'usine de Hal Far, sur l'île de Malte, qui nécessitera quelques jours de plus.

Le spécialiste des servomoteurs Belimo (-0,9%) anticipe au premier semestre des résultats meilleurs qu'attendus, grâce à la demande soutenue des clients ces derniers mois. Mais la direction s'avoue "incertaine" pour l'ensemble de l'exercice, vu l'inflation du prix des matières premières et la persistance des goulots d'étranglement.

rp/ck