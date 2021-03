Bourse Zurich: le SMI s'installe dans le rouge à l'approche de la mi-séance

Zurich (awp) - Après une entame de séance sur une imperceptible baisse, la Bourse suisse s'installait plus nettement dans le rouge mercredi à l'approche de la mi-journée. Alors qu'une poignée d'entreprises du marché élargi ont dévoilé leur performance de l'exercice 2020, les investisseurs observaient l'évolution de l'"affaire Archegos" et ses conséquences sur Credit Suisse, alors qu'UBS pourrait aussi être touchée, mais dans une moindre mesure que son concurrent.

En matière de nouvelles macroéconomiques, le Royaume-Uni a subi une chute de son produit intérieur brut de 9,8% en 2020 en raison de la pandémie, selon une nouvelle estimation. Le taux de chômage en Allemagne est lui resté stable en mars à 6,0% pour le troisième mois d'affilée.

En Suisse, le produit intérieur brut (PIB) suisse devrait progresser de 3,3% en 2021, contre 3,4% précédemment, d'après les dernières estimations publiées par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Sondés par Credit Suisse et CFA Society Switzerland, les analystes financiers se montrent eux très optimistes pour l'évolution de l'économie suisse au cours des prochains mois. Le marché du travail devrait évoluer positivement et le franc se déprécier.

Arès avoir débuté la séance sur un repli d'à peine 0,03%, le SMI a accentué ses pertes tout au long des échanges, notant vers 10h35 à 11'085 points, soit un recul de 0,33%. Le SLI abandonnait de son côté 0,39% à 1795,07 points, alors que l'indicateur élargi SPI perdait 0,24% à 14'053,47 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du SLI, dix s'affichaient en hausse, les 20 restantes perdant du terrain.

Côté gagnants, Straumann (+0,95%) se hissait sur la plus haute marche du podium, alors que Credit Suisse a relevé l'objectif de cours du fabricant bâlois d'implants dentaires à 1275 francs suisses, contre 1245 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "outperform". Le poids lourd Roche (+0,4%) prenait le 2e rang, devant Sonova (+0,4% aussi).

Le laboratoire pharmaceutique bâlois a fait part du lancement d'une palette de tests immunologiques du virus d'Epstein-Barr sur les marchés reconnaissant la certification CE de conformité européenne. Les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, se retrouvaient quant à elles en milieu de tableau, Nestlé (-0,2%) se montrant nettement plus résistant que Novartis (-0,9%).

Echappé en tête en début de séance, UBS (-0,10%) retrouvait pour sa part le gros du peloton. Le numéro un bancaire helvétique va lui aussi apparemment essuyer des pertes liées à la débâcle à plusieurs dizaines de milliards du fonds spéculatif Archegos. Toutefois, comparé au débours anticipé à ce titre par le concurrent Credit Suisse, celui de l'établissement aux trois clés devrait se limiter à un montant à trois chiffres en millions de francs suisses, à en croire un article du site d'informations financières Finews. UBS n'a pas souhaité commenter

Le gestionnaire de fortune Julius Bär (-0,4%) a retrouvé sa pleine liberté de procéder à des acquisitions d'envergure. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a levé l'interdiction temporaire imposée en février 2020 en raison de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

En fond de tableau, Credit Suisse (-2,5%), lanterne rouge, vivait une nouvelle séance bien difficile. Dans le contexte de l'affaire Archegos, Standard & Poor's a abaissé mardi soir la perspective des ratings "A+/A-1" de la 2e banque helvétique et de ses autres filiales ainsi que la note "BBB" de Credit Suisse Group à "négative" de "stable". Cet abaissement suit l'annonce par l'établissement d'une possible importante perte au 1er trimestre à cause d'un défaut de paiement d'Archegos.

Le numéro deux bancaire helvétique était précédé par Partners Group (-1,7%). Le gestionnaire de fortune a fait part mardi soir de négociations sur la sortie d'un investissement qu'il avait effectué pour des clients. La société zougoise discute de manière exclusive avec EQT Private Equity sur la vente de sa participation dans l'entreprise française Cerba Healthcare.

Sur le marché élargi, Galenica chutait de 2,9%, alors qu'un de ses actionnaires de référence du grossiste bernois en médicaments et exploitant de pharmacies a décidé de placer 1,5 million de titres, soit 3% de son capital-actions. Une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres a permis de vendre chaque titre à un prix unitaire de 58,60 francs suisses.

Vaudoise Assurances (+0,4%) a montré en 2020 une belle résistance face à la pandémie de Covid-19. L'encaissement de primes a augmenté dans les affaires vie et non-vie, une hausse contrebalancée par la contreperformance dans la gestion d'actifs et une hausse des charges. Malgré une contraction du bénéfice net, les détenteurs d'actions B se verront proposer un dividende en hausse.

Orascom ODH (stable), Medacta (-4,2%) et Poenina (stable également) ont aussi dévoilé leurs résultats pour l'exercice 2020. Arbonia (+0,2%) a pour sa part annoncé une acquisition en Espagne.

vj/lk