Bourse Zurich: le SMI sans direction à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse hésitait mardi à l'ouverture sur la direction à prendre, après la solide progression de la veille et alors que la saison des résultats semestriels marquait un creux.

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi soir, suite aux records de la semaine dernière. L'augmentation des cas de Covid-19 dans le monde fait planer une ombre sur la reprise.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin, dans le sillage des interrogations concernant l'évolution sur l'emploi américain et sur la dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis, et plus globalement dans le monde", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire de marché.

En Suisse, l'indice vedette SMI affichait à 09h03 une infime baisse de 0,03% à 12'308,90 points, après avoir progressé de 1,10% la veille en clôture. Le SLI montait péniblement de 0,12% à 1998,52 points et le SPI était stable à 15'783,96 points.

Un peu plus de la moitié des valeurs vedettes progressait, emmenées par Logitech (+1,0%), Schindler (+0,8%) et Straumann (+0,7%).

Les poids lourds s'inscrivaient partiellement en hausse, avec Novartis (+0,2%), Roche (+0,1%) et Nestlé (stable).

A l'inverse, AMS (-0,6%), UBS (-0,6%) et Julius Bär (-0,4%) affichaient les plus importants replis.

La maigre actualité d'entreprises se concentrait sur le marché élargi, où Dufry (+3,1%) sortait du lot. L'exploitant de boutiques hors taxes n'est pas parvenu à renouer avec les chiffres noirs sur les six premiers mois de 2021, même s'il a réussi à résorber ses pertes, qui se sont avérées nettement moindres que ce que craignait la communauté financière.

Phoenix Mecano (+2,2%) montait aussi fortement. Le fabricant de composants et de boîtiers électroniques a réalisé des résultats semestriels élevés, battant les chiffres d'avant la crise pandémique et les attentes des analystes.

Tornos (+1,7%) était également recherché. Le fabricant prévôtois de machines-outils a réalisé un bon premier semestre, parvenant à accroître sa rentabilité et effacer la perte nette des six premiers mois de l'année dernière.

La BCGE (+1,2%) suivait, après avoir dévoilé une très bonne performance sur les six premiers mois de l'année, augmentant ses volumes, ses recettes et les résultats.

al/ck