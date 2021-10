Bourse Zurich: le SMI se cherche une direction à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse ne savait pas sur quel pied danser mardi à l'ouverture, après avoir déjà terminé la veille autour de l'équilibre. En la quasi absence de nouvelles d'entreprises, les investisseurs devraient garder à l'esprit les tensions politiques avec la Chine. Seule l'action Swatch retenait l'attention, la direction ayant levé un coin de voile sur ses perspectives financières.

La Bourse de New York a terminé lundi soir en forte baisse, plombée par le secteur de la technologie, Facebook et les craintes d'inflation.

"Les tensions commerciales sont reparties de plus belle entre Washington et Pékin. Les autorités de Taiwan ont accusé Pékin de faire monter la pression et de vouloir nuire à la paix dans la région, au lendemain de la plus vaste incursion d'avions militaires chinois (38 parmi lesquels un bombardier H-6 à capacité nucléaire) dans la zone d'identification de défense aérienne de l'île", a résumé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Selon l'analyste de la banque genevoise, "les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la clôture de marchés américains", impactés par ces tensions politiques.

A la Bourse suisse vers 09h11, l'indice vedette SMI gagnait à peine 0,05% à 11'590,90 points, après avoir terminé la séance de lundi en infime hausse de 0,06%. Le SLI reculait de 0,25% à 1864,90 points et le SPI abandonnait 0,21% à 14'901,97 points.

La majorité des valeurs vedettes reculait, à l'exception notable de Swiss Re (+0,6%), Swatch Group (+0,6%) et Straumann (+0,7%).

Swiss Re n'était pas pénalisé par les coûts liés aux catastrophes naturelles. Le réassureur estime que les demandes d'indemnisations liées à l'ouragan Ida, qui s'est abattu fin août aux Etats-Unis, au Canada et à Cuba, vont s'élever à 750 millions de dollars. Pour l'ensemble du marché, les pertes assurées devraient atteindre entre 28 et 30 milliards.

Swatch Group profitait pour sa part des déclarations du patron Nick Hayek. Ce dernier prévoit une progression vigoureuse du chiffre d'affaires pour 2021 et une croissance record pour l'année prochaine. Son concurrent Richemont (+0,4%) bénéficiait de cette tendance positive.

Roche (+0,1%) était tout juste positif, bénéficiant d'une annonce sur des études de suivi. Le laboratoire assure avoir observé une efficacité durable de son Ocrevus contre la sclérose en plaques, ainsi que d'Enspryng contre les troubles du spectre de la neuromyélite optique.

Les deux autres poids lourds de la cote Novartis (-0,2%) et Nestlé (+0,3%) suivaient des directions opposées.

Les plus forte baisses étaient enregistrées par Sonova (-0,9%), Adecco (-0,7%) et Richemont (-0,7%). Le spécialiste des appareils auditifs était apparemment pénalisé par un avertissement sur résultats du concurrent GN Store Nord.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+1,8%) était vivement recherché. Les analytes de Vontobel recommandent le titre à l'achat.

DKSH (+0,1%) progressait modestement, après avoir signé un accord en vue d'acquérir la société STP, spécialisée dans les services de promotion.

Softwareone (+1,0%) faisait de même. L'entreprise a fait l'acquisition de Centiq, société britannique fournissant des services informatiques dans l'environnement de logiciels SAP.

al/jh