Bourse Zurich: le SMI se maintient avant les annonces de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse est parvenue à clôturer dans le vert mercredi, au terme d'une séance agitée. Après une ouverture dynamique, l'indice vedette SMI est passé dans le rouge dans l'après-midi après la publication de données sur le marché du travail aux Etats-Unis. Il s'est ensuite redressé, malgré la forte volatilité liées aux annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) attendues en soirée.

La nervosité des marchés est immense, souligne Frank Sohledder d'Activtrades, notant que les bonnes nouvelles sont devenues des facteurs négatifs. La décision de la Fed était attendue pour 19h en Europe. Les autres grandes places européennes ont fini dans le rouge, tandis que Wall Street cédait ses gains.

Les marchés ont intégré une hausse des taux directeurs par la Fed de 75 points de base "et il semble ne pas y avoir d'incertitude à ce sujet", a commenté Craig Erlam d'Oanda dans une note. Un ralentissement dans le rythme des hausses de taux à partir de décembre est désormais anticipé et les intervenants espèrent un signal en ce sens, a-t-il ajouté.

Les espoirs de voir la Fed freiner la cadence en raison d'un prochain affaiblissement économique semblent pour l'heure douchés. En octobre, les entreprises privées aux Etats-Unis ont en effet créé plus d'emplois qu'en septembre, soit 239'000 nouveaux postes. C'est plus que les 195'000 créations d'emplois qui étaient attendues.

A la Bourse suisse, l'indice vedette SMI a terminé la séance en hausse de 0,21% à 10'806,23 points, après un plus bas à 10'766,77 points et un plus haut à 10'864,62 points. Le SLI a par contre fini en petite baisse de 0,02% à 1625,09 points, alors que le SPI a pris 0,24% à 13'777,78 points. Perdants et gagnants s'équilibraient parmi les "blue chips".

AMS Osram (+6,7%) a encore amplifié ses gains à la clôture, après avoir pourtant revu à la baisse ses objectifs à moyen terme. La firme autrichienne a généré entre juillet et fin septembre un chiffre d'affaires de 1,21 milliard d'euros, en baisse de 6% sur un an mais en hausse de 3% en glissement séquentiel.

Il était suivi par Roche (+1,3%) et Lonza (+1,2%).

Les perdants étaient quant à eux emmenés par Sonova (-3,3%), Richemont (-1,9%) et Credit Suisse (-1,9%).

La Qatar Investment Authority (QIA) entendrait relever sa participation au capital de Credit Suisse. Le fonds souverain du Qatar serait sur le point de participer à l'augmentation de capital que réserve la banque aux deux voiles aux investisseurs qualifiés, aux côtés de la Saudi National Bank, rapporte mercredi le Financial Times. La banque saoudienne a pour sa part annoncé qu'elle conservera son investissement au moins "deux ans".

Straumann (-0,6%) a également fini dans le rouge. Le spécialiste des dispositifs dentaires a comme attendu vu ses recettes croître au troisième trimestre. Au vu de sa performance sur les neuf premiers mois de 2022, l'entreprise a relevé ses objectifs annuels et vise désormais une croissance à deux chiffres.

Sur le marché élargi, Basilea (-1,3%), en voie de recentrage sur les anti-infectieux, s'est délesté d'un nouveau programme précoce en oncologie pour des montants pouvant atteindre jusqu'à 353 millions de francs suisses.

L'équipementier du bâtiment Meier Tobler (+0,3%) a poursuivi sa croissance au troisième trimestre, lui permettant d'accélérer la cadence sur neuf mois. Il relève son objectif annuel de rachat d'actions au-delà de 10 millions de francs suisses.

Kuros (+5,2%) a pu enrôler suffisamment de personnes pour son étude clinique de phase I concernant son produit MagnetOs en forme de granules. Ce programme devrait comparer le produit en développement avec la thérapie la plus avancée utilisée pour les patients subissant une fusion lombaire postéro-latérale.

