Zürich (awp) - La Bourse suisse parvenait à se maintenir dans le vert mardi à l'approche de la mi-journée, les investisseurs continuant toutefois de se montrer hésitants. Ceux-ci veulent désormais se concentrer sur les données de l'inflation qui seront dévoilées en Europe et aux Etats-Unis, en attendant vendredi un discours du patron de la Fed, Jerome Powell.

Du côté des informations macroéconomiques du jour, le moral des consommateurs en Allemagne devrait poursuivre sa lente remontée en avril, mais reste freiné par les crises multiples et la faible confiance dans le redressement économique du pays, selon le baromètre GfK. L'institut prévoit un indice à -27,4 points en avril, en hausse de 1,4 point par rapport à mars, qui avait amorcé une timide remontée après le creux de début d'année.

Dans l'après-midi, les investisseurs examineront encore les commandes de biens durables en février aux États-Unis.

Après avoir démarré la séance en hausse de 0,1%, le SMI a rapidement atteint un plus haut du jour un peu avant 09h10 à 11'664,35 points avant de chuter tout aussi rapidement à son plus bas de la matinée à 11'639,14 points, pour ensuite entamer une progressive remontée. Peu avant 11h00, l'indice phare du marché helvétique retrouvait ainsi de la hauteur à 11'663,91 points, soit une hausse de 0,23%. Le SLI suivait la cadence, prenant 0,24% à 1913,22 points, alors que l'indicateur élargi SPI faisait un peu moins bien, avec un gain de 0,17% à 15'342,08 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, neuf perdaient du terrain, les vingt et une autres en gagnant. En haut de tableau, Straumann poursuivait son échappée solitaire à la faveur d'un bond de 2,4%. Deutsche Bank et Barclays, qui recommandent toutes deux d'acheter le titre du spécialiste bâlois des implants dentaires, ont relevé leurs objectifs de cours à respectivement 170 et 147 francs suisses. La défensive Swisscom (+1,5%) bénéficiait également d'un relèvement du cours visé par Morgan Stanley à 750 francs suisses.

Kühne + Nagel (+1,2%) délogeait Lonza (+0,8%) de la 3e marche du podium provisoire. Mirabaud Securities a relevé tant l'objectif de cours que la recommandation (de hold à buy) pour le titre du sous-traitant pharma bâlois.

Du côté des trois poids lourds de la cote, Nestlé (+0,04% avait rejoint le bon Roche (+0,7%) dans le camp des gagnants, quand Novartis (-0,4%) continuait d'être boudé par les investisseurs.

Du côté des perdants, SIG Group (-0,9%) héritait de la lanterne rouge, derrière SGS (-0,9%). Le géant genevois de l'inspection et de la certification a annoncé un vaste remaniement de sa direction générale. Amenée à succéder à Frankie Ng au faîte de l'exécutif, la trésorière (CFO) Géraldine Picaud transmettra dès le 8 mai ses attributions actuelles à Marta Vlatchkova. L'équipe de direction sera en outre affinée de seize à douze membres.

Parmi les plus fortes baisses, Lindt cédait 0,8%, un repli venant sanctionner la vive hausse des prix des fèves de cacao. Sandoz (-0,6%) et Richemont (-0,4%) étaient à peine plus vaillants, le concurrent biennois du géant genevois du luxe dans l'horlogerie, Swatch Group (+0,5%) étant lui recherché.

Sur le marché élargi, Bâloise perdait 0,6%. L'assureur rhénan a accusé l'an dernier une contraction de son volume d'affaires, de son excédent d'exploitation (Ebit), de son bénéfice net, ainsi que de ses fonds propres. La direction en tire les leçons qui s'imposent et renonce à sa stratégie d'investissements extensifs dans les domaines de l'habitat et de la mobilité.

Swiss Prime Site (-3,7%) et EFG International (-4,8%) étaient traités hors dividende de 3,40 et 0,55 francs suisses, respectivement.

Vaudoise (+1,5%) a fait état mardi de résultats en hausse au cours de son exercice 2023. Les actionnaires se verront proposer un dividende étoffé de 2 francs suisses à 22 francs suisses par nominative B et le maintien de celui de la nominative A à 30 centimes.

vj/rr