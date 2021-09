Bourse Zurich: le SMI se maintient dans le vert en milieu de matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait toujours dans le vert jeudi, à l'approche de la mi-journée. Francfort, Paris et Londres étaient parées de la même couleur. La matinée a été marquée par plusieurs données macroéconomiques suisses, à défaut de nouvelles d'entreprises d'ampleur.

"Il semble que les marchés ont fini d'assimiler les chiffres de l'inflation légèrement plus faibles qu'attendu publiés plus tôt cette semaine et qu'ils se tournent désormais vers la réunion du FOMC de la Réserve fédérale la semaine prochaine, censée éclairer quand la Fed commencera le 'tapering' voire même à relever les taux d'intérêt", estime un commentaire d'ActivTrades.

En Suisse, le Seco a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour 2021, tablant sur une dynamique économique moins vive. Les pronostics en matière de taux de chômage annuel ont aussi été réduits.

Entre mars et juin, le nombre de personnes actives occupées en Suisse a progressé de 0,5% en un an, selon l'OFS, quand le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) a aussi avancé à 5,0%.

A 11h05, le Swiss Market Index (SMI) gagnait 0,46% à 12'040,36 points, le Swiss Leader Index (SLI) avançait de 0,67% à 1983,05 points et le Swiss Performance Index (SPI) prenait 0,49% à 15'575,08 points. Sur les trente principales valeurs, 26 progressaient et quatre reculaient.

Sonova restait en tête (+3,%), porté par Deutsche Bank qui recommande d'acheter le titre. Straumann (+2,8%) a vu son objectif de cours gonflé par Vontobel à 2185 francs suisses, contre 1570 francs suisses. Adecco complétait le podium (+2,3%).

Parmi les poids lourds, Nestlé et Roche (+0,4% chacun) étaient passés devant Novartis (+0,1%).

Credit Suisse (+1,2%) était en tête des valeurs bancaires, Julius Bär et UBS prenant 0,8%.

Les valeurs du luxe peinaient, Swatch et Richemont se maintenant tout juste au-dessus de la ligne de flottaison.

Clariant (-0,2%), Schindler (-0,7%) et la volatile AMS (-1,5%) étaient bons derniers.

Sur le marché élargi, Newron (+4,1%) a engagé aux Etats-Unis un combat juridique pour faire respecter la protection de brevets sur le Xadago (safinamide), son unique substance commercialisée.

Leclanché (+3,5%) a remporté un contrat auprès du néerlandais Damen Shipyard Group pour la fourniture d'infrastructures de recharge portuaires.

La société de participation Aevis Victoria (+1,5%) a confirmé son retour aux bénéfices et a l'intention de verser à nouveau un dividende à ses actionnaires.

Allreal (+1,5%) renforce ses activités en Suisse romande avec l'acquisition de plusieurs immeubles et de projets en développement de la société immobilière Immosynergies Holding.

