Bourse Zurich: le SMI se maintient dans le vert mais les poids lourds freinent

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait ancrée dans le vert même si elle avait quelque peu perdu de son élan vendredi à l'approche de la mi-journée, poursuivant sur la tendance haussière de la veille. Les investisseurs semblaient ignorer pour le moment la hausse des contaminations au coronavirus en Europe et être rassurés par les progrès réalisés au niveau des campagnes de vaccination notamment aux Etats-Unis. En Suisse, quelques entreprises du marché élargi ont publié leurs résultats annuels.

Par ailleurs, Wall Street a clôturé jeudi en légère hausse, tout comme les marchés asiatiques ce vendredi.

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi doubler son objectif de vaccination contre la pneumonie Covid-19 à 200 millions de doses pour ses 100 premiers jours, lors de sa première conférence de presse à la Maison Blanche, et a envisagé d'être candidat à sa succession en 2024.

L'Europe pour sa part avance à tâtons, affectée par des livraisons de vaccins toujours limitées. De ce fait, l'horizon reste flou et la reprise espérée au printemps risque de prendre du retard.

Au niveau macroéconomique, le moral des entrepreneurs allemands s'est sensiblement amélioré en mars pour retrouver son niveau de juin 2019 malgré la vigueur de pandémie de Covid-19, selon le baromètre IFO. Par ailleurs, l'indice de confiance des entreprises en Italie a enregistré une nouvelle hausse en mars, mais l'indicateur pour les consommateurs s'est lui inscrit en baisse.

A 11h00, le SMI grignotait 0,03% à 11'102,01 points, le SLI 0,26% à 1801,81 points et le SPI 0,04% à 14'015.14 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, neuf reculaient et 21 s'enrobaient.

Les trois poids lourds Nestlé (-0,9%), Roche (-0,4%) et Novartis (-0,3%) figuraient parmi les grands perdants et freinaient l'avancée du SMI. La lanterne rouge revenait à Kühne+Nagel (-1,3%) qui semblait souffrir notamment du blocage d'un navire sur le canal de Suez, ce qui perturbe fortement le transport maritime mondial, tout comme d'avis négatifs d'analystes sur le potentiel de progression du cours.

ABB (+1,7%) trônait toujours en haut du podium après avoir annoncé jeudi soir son intention d'entamer un nouveau programme de rachat d'actions à concurrence de 4,3 milliards de dollars (un peu plus de 4,0 milliards de francs suisses). Logitech (+1,6%) et Sika (+1,4%) avançaient aussi plus vite que la moyenne.

Le dernier a annoncé le rachat des activités de colle pour revêtements de surface de l'américain Dritac. L'opération, dont ni le calendrier ni les contours financiers n'ont été dévoilés, devrait permettre au chimiste de la construction de s'étendre aux Etats-Unis.

Straumann (-0,1%) entend étoffer sa présence en Chine en réponse à la poussée de la demande de l'industrie dentaire dans l'Empire du Milieu. Pour ce faire, la multinationale bâloise compte y investir d'ici 2029 jusqu'à 1,2 milliard de yens, soit l'équivalent de 170 millions de francs suisses, au cours du jour.

Au niveau du marché élargi, Aevis Victoria (-0,7%) a essuyé une perte en 2020, marquée par la pandémie de coronavirus. Le groupe fribourgeois renonce à communiquer des objectifs pour 2021, les incertitudes demeurant élevées, et ne prévoit pas de verser un dividende.

U-blox (-7%) semblait pour sa part souffrir de la rétrogradation de sa recommandation par Baader Helvea à "reduce".

lk/jh