Bourse Zurich: le SMI se maintient largement dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait de manière positive mardi en fin de matinée, les investisseurs se montrant sensibles à certaines nouvelles. La volatilité restait toutefois conséquente, justifiée par l'absence d'un grand nombre de participants de marché qui ont déjà bouclé leur année, selon CMC Markets.

Pour UBS, "le rythme progressif du resserrement monétaire ne mettra pas fin au 'rallye' des actions". Tout en gardant en tête les risques liés à la pandémie et à l'inflation, les actions devraient continuer à bien se porter "au début 2022".

En Suisse, le KOF a révisé légèrement à la hausse ses prévisions de croissance du PIB réel pour cette année, mais a revu à la baisse celle de 2022 à +2,8% contre +2,9%. Les économistes tablent sur une accélération de l'inflation, mais un recul du chômage.

A 10h50, l'indice vedette SMI de la Bourse suisse gagnait 0,52% à 12'655,00 points. Le SLI avançait de 0,71% à 2022,52 points et le SPI de 0,54% à 16'119,07 points. Sur l'ensemble des valeurs vedettes, 24 affichaient des progressions et six reculaient.

En tête, Straumann (+2,8%) bénéficiait visiblement du relèvement de son objectif de cours et de la recommandation par Bernstein.

Credit Suisse (+2,4%) et Julius Bär (+2,2%) complétaient le podium. UBS (+1,7%) a annoncé lundi soir faire recours après sa condamnation en appel en France à un total de 1,8 milliard d'euros pour aide à la fraude fiscale.

Richemont (+0,8%) profitait davantage que Swatch (+0,2%) des exportations horlogères de novembre, en progression de presque 12% sur un an.

Partners Group (+0,4%) a annoncé acquérir Atnorth, qui exploite des centres de données en Islande.

Les poids lourds prenaient des directions opposées, Novartis gagnant 1,2% quand Roche surnageait (+0,1%) et que Nestlé buvait la tasse (-0,4%).

Le laboratoire saint-gallois Vifor (-0,3%) a dévoilé des résultats d'études positifs pour son médicament Veltassa pour le traitement de troubles cardiaques.

Temenos était bon dernier (-0,8%).

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+1,3%) s'est emparé pour un montant non précisé de l'allemand BBR, spécialisé dans les installations de sécurité ferroviaire. Les employés du site vaudois seront repris.

Basilea (+0,6%) a reçu un nouveau paiement d'étape de 10 millions de dollars de son partenaire Pfizer pour son antifongique Cresemba (isavuconazol) approuvé en Suisse.

DKSH (stable) a repris une division de la société espagnole HTBA qui réalise 6 millions de francs suisses de ventes.

BKW (+0,5%) a acquis le zougois UMB pour renforcer son développement numérique.

Allreal (+09%) et MAN Energy Solutions Schweiz ont prolongé de manière anticipée les contrats de location des bureaux et des surfaces commerciales d'Escher-Wyss-Areal à Zurich Ouest.

Zur Rose accentuait encore ses pertes à -9,4% sur fond de nouvelles faisant état d'un report de l'ordonnance électronique en Allemagne. Une porte-parole du groupe a réaffirmé que le pharmacien en ligne comptait sur un déploiement outre-Rhin en 2022.

ck/al