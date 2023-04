Bourse Zurich: le SMI se rapproche des 11'400 points avant de fléchir sur la fin

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive mardi. Après avoir passé la matinée en dents de scie un peu au-dessus de l'équilibre, le SMI a fait une poussée en début d'après-midi et s'est approché à moins de dix points des 11'400 à son plus haut du jour, avant de caler un peu sur la fin. Les marchés ont notamment été soutenus par les données sur la croissance économique en Chine

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée.

Les investisseurs digéraient de nouveaux résultats bancaires notamment. Bank of America reculait malgré des résultats supérieurs aux prévisions. La deuxième plus grande banque des Etats-Unis par la taille des actifs a vu son chiffre d'affaires grimper de 13% au premier trimestre, dopé par une hausse de 25% des revenus nets d'intérêt. En revanche le montant des dépôts a reculé de 8% par rapport à il y a un an.

Goldman Sachs, affecté par la baisse des résultats de ses banquiers d'affaires et de ses courtiers au premier trimestre, a fait part d'une baisse de son chiffre d'affaires (-5%) comme de ses bénéfices (-19%). Le titre de la banque d'affaires était lui aussi en repli.

Johnson & Johnson (J&J) a publié une perte nette de 68 millions de dollars au cours des trois premiers mois de l'année, liée à des frais de litige, mais a relevé ses objectifs pour 2023 après des ventes robustes. Le groupe qui vient d'annoncer un accord de 8,9 milliards de dollars pour solder des milliers de plaintes liées à la vente de son talc accusé d'avoir causé des cancers, a provisionné 6,9 milliards de dollars de frais de règlement de litige.

Le SMI a terminé en hausse de 0,42% à 11'358,98 points, avec un plus haut à 11'392,73 et un plus bas à 11'320,82 en phase d'ouverture. Le SLI a gagné 0,67% à 1776,42 points et le SPI 0,42% à 14'908,03 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

Adecco (-6,1% ou -2,04 franc, hors dividende de 2,50 francs suisses) a fini lanterne rouge du petit groupe de perdants, derrière Lonza et Roche (chacun -0,6%) et Novartis et SGS (chacun -0,4%).

Roche a présenté à l'occasion du congrès annuel de l'Association américaine de recherche oncologique (AACR) des données prometteuses d'une étude clinique de phase Ib Go42144 sur une combinaison de son produit expérimental divarasib et de cétuximab, commercialisé par l'allemand Merck sous la marque Erbitux.

Le troisième poids lourd, Nestlé (+0,4%) s'est hissé dans l'après-midi.

En France, le géant veveysan va indemniser des dizaines de victimes du scandale des pizzas Buitoni contaminées par la bactérie E. coli. Le montant n'a pas été dévoilé. Cet accord à l'amiable clos le volet civil de l'affaire quand l'action pénale, elle, "suit son cours".

Le podium du jour se compose de Swiss Re (+3,7%), Sika (+3,6%) et Sonova (+2,9%).

Le chimiste zougois de la construction a vu ses ventes reculer au premier trimestre, principalement pénalisé par des effets de changes négatifs. La performance a été conforme au pronostic du marché et la direction a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de 2023. Par ailleurs, l'acquisition de l'ancienne division chimie de la construction de l'allemand BASF devrait être finalisée d'ici fin juin. Sika avait annoncé fin 2021 le rachat de MBCC pour 5,5 milliards de francs suisses. L'opération doit générer des synergies entre 160 et 180 millions.

Les bancaires Julius Bär (+2,4%), Credit Suisse (+1,1%) et UBS (+0,4%) ont terminé dans le gros du peloton. La banque aux deux voiles publiera ses résultats trimestriels lundi 24 avril et non le 27 avril comme annoncé initialement.

UBS remboursera à sa première échéance possible, soit le 18 mai, un emprunt de plus de 400 millions de francs suisses émis en mai 2017 à un taux de 0,625%. La banque aux trois clés va pouvoir utiliser une partie des actions rachetées lors de son programme 2022 pour financer la fusion avec Credit Suisse.

Sur le marché élargi, GAM (+15,7%) a profité de spéculations de rachat. Le britannique Liontrust a confirmé mener des discussions en vue d'un éventuel rachat du gestionnaire d'actif. GAM s'est borné à rappeler qu'il est en discussions, "entre autres" avec Liontrust.

Basilea (-4,1%) a fait part d'un nouveau report pour le dépôt d'une demande d'homologation de son antibiotique ceftobiprole.

Le laboratoire Spexis (inchangé) a levé 4,5 millions de dollars auprès de la société Sprim Global Investments (SGI) pour financer le lancement de l'étude clinique de phase 3 liée au produit en développement Colifin

DKSH (+0,1%) a annoncé s'associer au fabricant de système de pesage et d'instruments d'analyse Mettler Toledo.

Comet (+1,1% ou +2,20 francs suisses) et TX Group (-2,0% ou 2,20 francs suisses) étaient traités hors dividende de respectivement 3,70 francs suisses et 4,50 francs suisses.

rp/rq