Zurich (awp) - La Bourse suisse restait engluée dans le rouge mercredi à l'approche de la mi-journée, mais le SMI s'approchait à nouveau de la barre des 11'500 points. Alors qu'aucun accord n'a encore été trouvé sur le plafond de la dette américaine, l'appétit pour le risque était maigre.

Si un accord est trouvé dans les prochains jours au sujet du plafond de la dette, "nous verrions un rally de soulagement pour les actifs risqués", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. Le rally pourrait être d'autant plus fort du fait de la tendance baissière actuelle: "le potentiel d'une reprise marquée est là, en dépit des risques de récession et des perspectives économiques moroses", ajoute-t-elle.

Sur le plan des nouvelles macro-économiques, le Japon a enregistré une croissance supérieure aux attentes au premier trimestre, grâce à une consommation plus dynamique que prévu, en dépit de l'inflation. En France, le taux de chômage est resté stable au premier trimestre à 7,1% de la population active.

Vers 10h55, le SMI lâchait 0,33% à 11'481,62 points, le SLI perdait 0,52% à 1781,12 points et le SPI baissait de 0,30% à 15'140,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seulement huit étaient en hausse, 21 dans le rouge et une (Swiss Re) à l'équilibre.

Parmi les trois plus grands perdants, on retrouvait la volatile AMS Osram (-2,4%), Lonza et Zurich Insurance (chacun -2,4%).

L'assureur était sanctionné après ses chiffres au premier trimestre. Il a pourtant vu ses primes brutes croître en comparaison annuelle, à la faveur de prix plus élevés et de taux d'intérêt en hausse.

Ex-aequo avec Alcon (+0,5%), Roche était en tête du classement. Le géant pharmaceutique rhénan a observé une concrétisation de critères primaires et secondaires d'évaluation de son fénérbrutinib contre la sclérose en plaques dans le cadre d'une étude clinique de phase II.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,6%) et Nestlé (-0,1%) s'inscrivaient par contre dans le rouge.

UBS (+0,3%) estime l'écart entre le prix consenti pour l'acquisition sous la contrainte de Credit Suisse (+0,4%) et la valeur intrinsèque de la banque aux deux voiles à 34,78 milliards de dollars (31,17 milliards de francs suisses au cours du jour), dans un document remis mercredi au régulateur des marchés financiers aux Etats-Unis (SEC).

Sonova (-1,0%) reculait, après avoir déjà lâché 10,7% mardi dans la foulée de ses résultats annuels 2022/23.

Sur le marché élargi, Softwareone (-3,8%) a enregistré des indicateurs de rentabilité (Ebitda ajusté et marge afférente) inférieurs aux prévisions des analystes au premier trimestre. La direction a toutefois confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

L'agrégateur d'offres de voyages Lastminute.com (-0,6%) a vu son chiffre d'affaires rebondir au premier trimestre de l'exercice en cours, tandis que le bénéfice net a été divisé par deux. L'entreprise indique avoir remboursé tous les fonds indûment perçus au titre du chômage partiel pendant la pandémie.

