Bourse Zurich: le SMI se replie dans l'attente de Jackson Hole

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en petite forme mardi, poursuivant sur la tendance baissière de la veille et clairement négative de Wall Street. Alors que la saison des résultats semestriels se poursuit sur le marché élargi, les investisseurs étaient dans l'attente de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole aux Etats-Unis.

La Bourse de New York a en effet connu une nouvelle séance de forte baisse lundi, oubliant l'optimisme forcené des deux derniers mois pour se concentrer sur la poursuite des hausses de taux de la banque centrale américaine (Fed) et un discours très attendu de son président vendredi. Le Dow Jones a abandonné 1,91%, le Nasdaq 2,55% et le S&P 500 2,14%.

Après le rallye boursier de 7000 milliards de dollars enregistré depuis début juillet, porté par l'espoir de voir la Fed être moins agressive avec ses relèvement des taux directeurs, le pessimisme prenait le relais, a estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste senior auprès de Swissquote Bank. "Avec l'approche du sommet de Jackson Hole (qui débute jeudi), ces espoirs s'évanouissent, car il n'y a aucune raison que la Fed adoucisse son discours tant que l'inflation demeure autour de 8,5%", a-t-elle averti.

Pour Mark Haefele, directeur des investissements de la division gestion de fortune d'UBS, "les marchés des actions devraient (...) rester volatils, les investisseurs oscillant entre l'espoir que la Fed réussira à diriger l'économie américaine vers un 'atterrissage en douceur' et la crainte que ce ne soit pas le cas".

A la Bourse suisse vers 09h12, l'indice SMI baissait de 0,85% à 10'993,39 points, après avoir fini la veille en recul de 0,64%. Le SLI cédait 0,61% à 1683 points et le SPI abandonnait 0,77% à 14'197,45 points.

La majorité des valeurs vedettes cédait du terrain, emmenées par Zurich Insurance (-1,4%), Roche (-1,2%) et SGS (-1,3%). Roche a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme de diagnostic PCR (réaction de polymérase en chaîne) numérique pour les domaines de l'oncologie ou des maladies infectieuse.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-1,1%) et Novartis (-1,0%) cédaient également leurs gains.

A l'autre bout du tableau se trouvaient Credit Suisse (+1,2%), Partners Group (+0,7%) et Richemont (+0,6%). Credit Suisse a annoncé lundi la poursuite du remaniement de ses instances dirigeantes. La banque zurichoise a désigné un nouveau directeur financier, une nouvelle directrice opérationnelle et un responsable de la transformation chargés de faire avancer le vaste chantier de restructuration de l'établissement en difficultés.

Alcon (+0,4%) ne progressait que modestement. Le spécialiste des produits ophtalmiques veut racheter le laboratoire américain Aerie Pharmaceuticals pour 770 millions de dollars. Grâce à cette opération, la société helvétique se renforce clairement dans les franchises du glaucome et de la sécheresse oculaire.

Le marché élargi bruissait de nouvelles avec une série de résultats d'entreprises. Flughafen Zürich (+2,1%) accélérait nettement, après avoir renoué avec les profits au premier semestre. Etoffant ses revenus de près de trois quart sur un an, l'exploitant de l'aéroport de Kloten a dégagé un bénéfice net de 55,4 millions de francs suisses, contre une perte nette de 45,1 millions un an auparavant.

Skan (+4,5%), Feintool (+3,9%), Arbonia (+1,0%), Intershop (-0,5%) et Vetropack (-0,3%) ont également dévoilé leur performance semestrielle.

al/jh