Zurich (awp) - La Bourse suisse était passée dans le vert mercredi à l'approche de la mi-journée, nonobstant les inquiétudes des marchés liées au redémarrage plus lent que prévu de la Chine et au vote du parlement américain sur l'accord lié au plafond de la dette de la première économie mondiale.

Les autres places financières européennes restaient quant à elles dans le rouge. "Ce sentiment négatif est survenu après que les investisseurs ont vu les faibles données macroéconomiques en provenance de la Chine (...). Cela impacte aussi les secteurs énergétiques et des mines", fait remarquer Pierre Veyret, d'Activtrades.

La Bourse de New York a terminé sans direction mardi en attendant un feu vert du Congrès américain. Le Nasdaq a cependant terminé en hausse grâce à l'évolution en Bourse de Nvidia, le fabricant de processeurs ultra-puissants recherchés pour l'IA. Le groupe technologique est brièvement entré dans le club très fermé des méga-capitalisations, sa valorisation boursière dépassant à Wall Street la barre des 1000 milliards de dollars.

Au niveau des données macroéconomiques, l'activité manufacturière en Chine a connu en mai un repli pour le deuxième mois consécutif, alors que la reprise post-Covid de la deuxième économie mondiale semble plus laborieuse que prévu. L'indice des directeurs d'achat (PMI), reflet de la santé du monde industriel, s'est établi à 48,8 points contre 49,2 en avril, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

L'inflation a nettement ralenti en France en mai pour s'établir à 5,1% sur un an, après avoir atteint 5,9% en avril et plus de 6% en début d'année, selon une première estimation publiée mercredi par l'Insee. Par ailleurs, la consommation des ménages français a chuté de 1% au cours du mois d'avril, baisse plus forte que celle des deux mois précédents.

Les marchés analyseront également la publication du livre Beige aux Etats-Unis.

A 11h04 le SMI avançait de 0,49% à 11'337,05 points après avoir passé la matinée dans le rouge. Le SLI prenait 0,42% à 1770,95 points et le SPI 0,37% à 14'931,43 points. Parmi les 30 principales cotations, 18 progressaient, UBS était stable et 11 s'enfonçaient.

Les valeurs du luxe Swatch (-3,9%) et Richemont (-2,3%) figuraient parmi les grands perdants lors des premiers échanges. Les deux groupes, très exposés à la Chine, semblaient pâtir des difficultés de la deuxième économie mondiale à redémarrer après la levée des restrictions sanitaires liées au Covid.

Le titre du propriétaire de Cartier ne profitait pas du relèvement de l'objectif de cours à 188 francs suisses contre 163 francs suisses par Barclays.

Credit Suisse (+0,4%) a été informé le 1er mai dernier par la Bourse de New York que son action n'était plus en conformité avec les exigences de prix minimum, une condition qui doit être remplie si une entreprise veut maintenir sa cotation. Le NYSE exige en effet un prix de clôture moyen d'au moins 1 dollar sur les derniers trente jours de cotation, or depuis fin mars, le titre de la banque aux deux voiles vaut nettement moins.

Les poids lourds de la cote Novartis (+1,1%) et Roche (+1%) soutenaient l'indice principal. Après les importantes pertes de la veille à la suite de l'annonce du départ du directeur des finances, Nestlé (+0,6%) s'étoffait de nouveau.

Les assureurs Zurich Insurance (+1,5%) et Swiss Re (+1,4%) avaient la faveur des investisseurs.

Au niveau du marché élargi, Oerlikon chutait de 4,6%. Le titre semblait pâtir de la baisse de son objectif de cours à 4,80 francs suisses après 6,60 francs suisses par UBS. Dottikon (+2,8%) s'étoffait à la suite de la publication de ses solides chiffres annuels.

Accelleron (+0,6%) a réalisé une acquisition en Italie.

lk/rq