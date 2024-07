Zurich (awp) - La Bourse suisse rebondissait lundi matin, atteignant de nouveaux records après avoir été, dans un premier temps, peu rassurée par l'attentat aux Etats-Unis auquel a échappé le candidat à la Maison Blanche Donald Trump. En Suisse, l'horloger Swatch était lourdement pénalisé suite à une performance semestrielle décevante.

Samedi lors d'un rassemblement électoral à Butler en Pennsylvanie, l'ex-président et candidat à l'élection présidentielle américaine Donald Trump a été blessé à l'oreille et évacué après plusieurs tirs qui ont fait un mort et deux blessés graves parmi les spectateurs.

"La tentative d'assassinat contre Donald Trump vient ajouter de la complexité à une campagne électorale déjà mouvementée", a résumé dans un commentaire Mark Haefele d'UBS. Selon le directeur des investissements, "les investisseurs ne doivent pas apporter de changement majeur à leur portefeuille suite aux événements qui émaillent la campagne ou en anticipation d'un résultat donné de l'élection, et cela vaut aussi dans le cas présent".

"Aussi terrible que cet acte a été, le marché va se concentrer en début de semaine sur les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis", publiés jeudi dernier, a souligné l'économiste en chef de VP Bank Thomas Gitzel dans une note. Ces données - l'inflation a continué à ralentir en juin à 3,0% sur un an contre 3,3% le mois précédant - renforçaient l'espoir de voir la Réserve fédérale américaine bientôt abaisser ses taux directeur.

Dans l'immédiat, les intervenants vont se concentrer mercredi sur les chiffres de l'inflation en juin dans la zone euro et jeudi sur les décisions de politique monétaire de la BCE. Cette dernière devrait marquer une pause, après une première baisse des taux en juin, et souligner le besoin de plus de données avant de poursuivre toute détente monétaire.

A la Bourse suisse vers 10h36, le SMI montait de 0,26% à 12'396,10 points, au plus haut depuis avril 2022 et après avoir ouvert en baisse de 0,24%. Le SLI inversait aussi la tendance et franchissait la barre des 2000 points, en progression de 0,14% à 2005,40 points. L'indice général SPI gagnait quant à lui 0,21% à 16'450,13 points.

La vaste majorité des valeurs vedettes évoluait désormais dans le vert, les plus fortes hausses étant enregistrées par Lindt (+1,3%), Swiss Re (+1,2%) et Holcim (+0,9%).

Roche (bon +0,5%, porteur +0,5%) a obtenu le feu vert de l'institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic pour le traitement ophtalmologique Vabysmo (faricimab), contre l'occlusion veineuse rétinienne (OVR), sa troisième indication validée.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,9%) et Nestlé (-0,02%) évoluaient dans des directions opposées. Le géant pharmaceutique dévoilera jeudi sa performance au 2e trimestre.

Parmi les quelques titres à reculer figuraient toujours les spécialistes du luxe et de l'horlogerie Swatch Group (-11,2%) et Richemont (-2,8%).

La maison horlogère biennoise a vu ses ventes chuter sur les six premiers mois de l'année de 14,3% sur un an à 3,45 milliards de francs suisses, plombées par la forte baisse de la demande en produits de luxe en Chine. Le résultat d'exploitation est lui aussi en net recul de 70,2% à 204 millions et le bénéfice net a fortement diminué de 72%, à 136 millions. Ces résultats ont clairement manqué les prévisions des analystes consultés par l'agence AWP.

Richemont présentera mardi ses recettes entre avril et fin juin et les analystes interrogés par AWP tablent sur des ventes quasiment stables à 5,3 milliards d'euros.

SGS (-0,02%) ne va pas vendre ses activités agronomiques Crop Science au français Eurofins Scientific, comme initialement annoncé en décembre 2023.

Sur le marché élargi, Aryzta (-1,5%) a désigné Michael Schai pour piloter sa direction générale à compter de janvier 2025.

Bachem (-3,3%) buvait la tasse, Barclays ayant entamé la couverture du titre à "underweight".

al/jh