Bourse Zurich: le SMI se stabilise à la clôture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a réussi à terminer la séance de mercredi à l'équilibre, après avoir passé une grande partie de la journée dans le rouge. L'impasse des négociations autour de l'Ukraine, ainsi qu'une inflation galopante aux Etats-Unis et au Royaume-Uni n'ont guère été de nature à rassurer des détenteurs de capitaux déjà dans l'expectative de résultats d'entreprises.

Analyste chez Swissquote, Ipek Ozkardeskaya note à cet égard que les attentes sont modestes pour les trimestriels des grandes banques étasuniennes. JPMorgan Chase a ainsi vu son bénéfice net reculer au premier trimestre, l'établissement ayant notamment mis de l'argent de côté pour faire face aux éventuels risques liés à l'inflation et à la guerre en Ukraine.

Aux Etats-Unis, la hausse des prix de gros s'est accélérée en mars, tirée par les prix de l'énergie qui ont flambé avec la guerre en Ukraine. Les prix ont ainsi augmenté de 1,4% entre février et mars, selon l'indice des prix à la production (PPI).

Le Swiss Market Index (SMI)a terminé la séance à l'équilibre à 12'378,68 points, avec un plus haut à 12'394,89 points et un plus bas à 12'315,77 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a cédé 0,22% à 1913,36 points et le Swiss Performance Index (SPI) a aussi terminé stable à 15'835,35 points.

La majorité des valeurs vedettes a terminé en recul, mais les trois poids lourds Nestlé (+0,8%), Roche (+0,4%) et Novartis (+0,01%) ont permis au SMI de ne pas sombrer dans le rouge à la clôture.

Le géant de l'alimentaire fait face à de graves ennuis judiciaires en France. Des perquisitions étaient en effet menées dans l'usine Buitoni de Caudry (Nord), où sont produites les pizzas surgelées Fraich'Up soupçonnées d'avoir causé des cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E.coli. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, notamment pour "homicides involontaires", "tromperie" et "mise en danger d'autrui".

Le Tages-Anzeiger a pour sa part révélé que la vaste cure d'amaigrissement annoncée il y a une dizaine de jours par le géant pharmaceutique Novartis risque de se traduire par la suppression de milliers d'emplois.

Parmi les autres titres à avoir fini dans le vert figurent Sika (+3,1%), au lendemain d'une solide performance trimestrielle, la défensive Swisscom (+0,7%) et Temenos (+0,7%). Ce dernier a prolongé de plusieurs années le contrat le liant à la banque néerlandaise ABN Amro.

A l'autre bout du tableau, Alcon (-2,8%), Swatch Group (-1,6%) et Logitech (-1,5%) ont affiché les plus fortes baisses.

Sur le marché élargi, le transformateur de cacao Barry Callebaut (-3,6%) a enregistré une croissance de ses volumes un peu plus marquée qu'escompté sur les six premiers mois de son exercice décalé 2021/22.

Baloise a cédé 0,5%, après avoir reconnu la veille avoir été victime d'une cyberattaque visant ses activités outre-Rhin.

