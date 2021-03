Bourse Zurich: le SMI solidement ancré dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sur sa lancée positive lundi, son indice phare SMI chatouillant les 10'900 points à l'approche de la mi-journée. La perspective d'une reprise de l'économie américaine encourageait les investisseurs, malgré les craintes persistantes quant à un rebond de l'inflation. Les détenteurs de capitaux semblaient aussi faire fi des déboires sur le front de la vaccination d'AstraZeneca dans plusieurs pays européens. Le marché élargi bénéficiait de nombreuses annonces de résultats et de nouvelles.

Si aucune décision n'est attendue de la réunion du Comité monétaire de la banque centrale américaine (Fed) mardi et mercredi, "le marché voudra notamment savoir jusqu'où la banque centrale laissera les taux de rendement sur le marché obligataire monter", selon Christopher Dembik de Berenberg.

En Chine, la production industrielle et les ventes de détail ont affiché des hausses record sur un an lors des deux premiers mois de l'année. Elles avaient été malmenées un an plus tôt en raison de l'apparition de la pandémie.

Vers 11h10, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,49% à 10'892,79 points, le Swiss Leader INdex (SLI) s'enrobait de 0,43% à 1765,38 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) s'étoffait de 0,59% à 13'708,15 francs suisses. Sur les trente valeurs vedettes, vingt étaient dans le vert et dix dans le rouge.

Le podium était composé de Sonova (+2,8%), la volatile AMS (+2,7%) et Logitech (+1,8%), sans nouvelles particulières.

Roche (+1,2%) soutenait l'indice. La laboratoire bâlois a conclu avec Genmark Diagnostics un accord de reprise valorisant le développeur américain de solutions de diagnostic à 1,8 milliard de dollars. La cible de rachat dispose notamment d'une palette de tests permettant de détecter divers agents pathogènes dans un échantillon unique, dont le Sars-Cov-2 à l'origine de la pneumonie Covid-19.

Son homologue Novartis grimpait de 0,7% et le troisième poids lourd Nestlé de 0,4%.

Sika (+0,4%) a acquis le producteur de mortier Supermassa do Brasil. Le chimiste de la construction zougois entend améliorer sa position dans la région de Minas Gerais, l'une des plus importantes régions économiques du Brésil, et accroître sa capacité de production.

Les bancaires restaient les grandes perdantes, à l'image d'UBS (-0,7%), dont le procès se poursuit à Paris. Julius Bär perdait 0,7% et Credit Suisse 1,1%. Les valeurs du luxe étaient aussi en difficulté, Swatch se délestant de 0,3% et Richemont de 0,5%.

Sur le marché élargi, Aryzta bondissait de 6,3%. Le boulanger industriel a annoncé vendredi soir la cession de ses activités aux Etats-Unis et au Canada pour 850 millions de dollars en liquide. De quoi faire oublier le recul de plus de 22% de ses revenus semestriels à 1,29 milliard d'euros.

Le spécialiste de la publicité en extérieur APG/SGA (+8,6%) a enregistré des résultats 2020 meilleurs que prévu et a promis de verser un dividende en 2021, 2022 et 2023.

Le laboratoire genevois Relief Therapeutics (+7,6%) coopère avec TFF Pharmaceuticals sur le RLF-100 (aviptadil) qui fait l'objet d'études cliniques dans le domaine de la Covid-19.

Molecular Partners (+7,7%) a annoncé l'intégration de son Darpin expérimental contre la Covid-19 ensovibep (MP0420 il y a peu) dans le programme Activ-3 d'études cliniques de phase III mené par les Instituts nationaux de la santé (NIH) aux Etats-Unis.

