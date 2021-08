Bourse Zurich: le SMI somnole avant l'emploi américain

Zurich (awp) - La Bourse suisse se maintenait autour de l'équilibre vendredi en fin de matinée. En l'absence de résultats d'entreprises sur l'indice vedette, les analystes se rabattaient sur le marché élargi et des données macroéconomiques, notamment aux Etats-Unis avec les chiffres sur l'emploi.

Les investisseurs craignent un serrement de vis réglementaire et des hausses des taxes pour les grandes entreprises en Chine, ont souligné les analystes d'Activtrades dans un commentaire. La consolidation du jour peut cependant également s'expliquer par des prises de bénéfices, après "la hausse record des actions en début de semaine et avant la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis", ont-ils ajouté.

Les intervenants devraient en effet surveiller cet après-midi les chiffres officiels du marché du travail pour juillet aux Etats-Unis. Le taux de chômage outre-Atlantique est attendu en baisse de 0,3 point à 5,6% avec la création de près d'un million d'emplois.

L'interprétation de ces données risque de s'avérer complexe. Un recul pourrait suggérer que la reprise économique perd en vigueur, alors qu'une accélération au niveau de l'emploi pourrait être annonciatrice d'un resserrement prochain de la politique monétaire ultra-accommodante de la Réserve fédérale (Fed), a détaillé Activtrades.

A la Bourse suisse vers 10h41, l'indice vedette SMI augmentait à peine de 0,09% à 12'209,88 points, après avoir clôturé jeudi soir en progression de 0,17%. Le SLI prenait tout juste 0,1% à 1985,83 points et le SPI gagnait un imperceptible 0,06% à 15'693,52 points.

La majorité des 30 valeurs vedettes évoluait désormais en hausse, toujours emmenées par Swatch Group (+1,7%), Clariant (+1,6%) et Logitech (+0,7%).

Kühne+Nagel (+0,6%) restait aussi dans le haut du classement. Le logisticien schwytzois semblait profiter des solides résultats de son concurrent AP Møller-Maersk. Le géant danois du transport maritime a publié des résultats en nette hausse au deuxième trimestre et meilleurs qu'attendu, portés par l'envolée de la demande et des prix du fret.

Les poids lourds participaient partiellement à la tendance haussière, Roche (-0,4%) et Novartis (+0,6%) affichant des directions opposées, alors que Nestlé (+0,02%) surnageait. Le géant veveysan de l'alimentaire s'est vu gratifié d'un relèvement d'objectif de cours par Julius Bär.

A l'autre bout du tableau se trouvait Swisscom (-2,1%). Les intervenants empochaient apparemment leurs bénéfices au lendemain de résultats semestriels en nette hausse à tous les niveaux. Credit Suisse a dans la foulée relevé l'objectif de cours de l'opérateur historique.

Schindler (-0,8%) et Geberit (-0,4%) reculaient aussi nettement.

L'activité était un peu plus fournie sur le marché élargi, où Swissquote (-1,4%) inversait radicalement sa bonne tenue de la matinée. La banque en ligne a dépassé ses propres prévisions sur les six premiers mois de l'année et a revu ses objectifs annuels à la hausse.

Bystronic (-0,9%) a initié le même changement de direction. Le groupe industriel a enregistré au premier semestre des résultats en hausse. Cette bonne dynamique devrait se poursuivre en deuxième partie d'année.

Orell Füssli (-0,8%) a réalisé un résultat semestriel moins bon qu'à la même période un an plus tôt, mais la direction estime qu'il est ressorti légèrement au-dessus de ses propres attentes.

Comet (+1,6%) était par contre toujours porté par une augmentation d'objectif de cours de la part de Credit Suisse.

Coltene (+0,2%) ne réagissait que modestement à un bon résultat semestriel. Le producteur de consommables dentaires a enregistré un solide résultat sur les six premiers mois de 2021, grâce à la reprise du secteur et aux mesures de réduction des coûts prises dès le début de la pandémie l'année dernière, a-t-il annoncé jeudi.

Parmi les autres mouvements notables au SPI figuraient Perfect Holding (-4,4%) et Landis+Gyr (-3,0%), ainsi que Leclanché (+3,4%) et Addex (+2,3%).

