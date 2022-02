Bourse Zurich: le SMI sous les 12'000 points, vives tensions autour de l'Ukraine

Zurich (awp) - Le regain de tensions autour de l'Ukraine plongeait lundi la Bourse suisse dans la morosité, l'indice SMI ayant passé sous les 12'000 points. Les pays du G7 ont promis au Kremlin des sanctions économiques aux "conséquences massives" en cas d'invasion russe du pays, une menace s'étant renforcée durant le week-end. Clariant plongeait après la découverte d'irrégularités comptables.

Ce lundi, les ministres des Finances du G7 ont assuré lundi être prêts à imposer "dans un délai très court" des sanctions économiques et financières aux "conséquences massives et immédiates sur l'économie russe" en cas d'agression militaire contre l'Ukraine. Ceci alors que le chancelier allemand Olaf Scholz a demandé des "signes immédiats de désescalade" avant de se rendre à Kiev.

"Il y a eu des échanges téléphoniques ce week-end entre les responsables européens, russes, américains, mais cela n'a pas donné lieu pour l'instant à des déclarations de détente visibles. C'est vraiment le sujet qui préoccupe" le marché, a commenté Alexandre Baradez, analyste chez IG France.

Dans ce contexte, les investisseurs recherchent des valeurs refuges plus sûres, affirme Pierre Veyret, analyste chez Activetrades. Le franc en fait partie et s'appréciait face à l'euro et le dollar.

Vers 10h55, le Swiss Market Index (SMI) creusait ses pertes, se tassant de 2,12% à 11'974,56 points. Le Swiss Leader Index (SLI) lâchait 2,36% à 1910,26 points et le Swiss Performance Index (SPI) 2,25% à 15'122,40 points. L'ensemble des valeurs vedettes était dans le rouge. La porteur Swatch était proche de l'équilibre (-0,04%) après un relèvement de recommandation à "buy" par Bank of America.

Des valeurs financières étaient reléguées aux dernières places. Il s'agissait de Julius Bär (-5,2%), Credit Suisse (-4,3%), Partners Group (-4,2%), Swiss Life (-3,9%) et UBS (-3,7%). ABB (-3,8%) s'immisçait dans ce groupe.

Roche (-1,9%) a obtenu de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) une qualification préliminaire pour Actemra/Roactemra (tocilizumab), a indiqué le géant pharmaceutique vendredi soir. L'OMS confirmerait ainsi que le médicament présente les standards de qualité, de sécurité et d'efficacité pour le traitement d'adultes atteints d'une forme sévère du Covid-19.

Les autres poids lourds de la cote Novartis (-1,0%) et Nestlé (-1,1%) résistaient mieux que le marché dans sa globalité.

Sur le marché élargi, Clariant (-19,9%) poursuivait sa dégringolade. Des lanceurs d'alerte internes ont dénoncé des irrégularités dans les comptes du chimiste, qui s'est vu dans l'obligation de lancer une enquête et repousser la publication des chiffres annuels. "L'annonce du jour est une mauvaise surprise, qui, espérons-le, ne détruira pas la réputation que la nouvelle direction de Clariant a commencé à assoir auprès des investisseurs et analystes", commente-t-on chez Baader Helvea.

Aryzta (-1,6%) va s'emparer intégralement de la coentreprise malaisienne avec le singapourien Envictus International, De-Luxe Food Services, pour laquelle le boulanger industriel disposait d'une option d'achat. L'opération prendra la forme d'un échange d'actifs.

SHL Telemedicine (-0,6%) a conclu un accord avec l'américain Post Acute Medical pour le déploiement de son système d'électrocardiographe Smartheart et des services.

fr/ol