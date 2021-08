Bourse Zurich: le SMI stable à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de vendredi autour de l'équilibre, après avoir progressé la veille. En l'absence de résultats d'entreprises sur l'indice vedette, les analystes se rabattaient sur le marché élargi et des données macroéconomiques, notamment aux Etats-Unis.

Les intervenants devraient surveiller les chiffres officiels du marché du travail pour juillet aux Etats-Unis. Le taux de chômage outre-Atlantique est attendu en baisse de 0,3 point à 5,6% avec la création de près d'un million d'emplois.

Au Japon, la consommation des ménages a reculé de 5,1% en juin sur un an, des chiffres nettement inférieurs aux attentes et n'augurant rien de bon pour la suite, alors que la crise sanitaire au Japon s'est considérablement aggravée.

En Allemagne, la production industrielle a sensiblement chuté en juin et cela pour le troisième mois d'affilée, sur fond de problèmes récurrents d'approvisionnement en matériaux et composants plombant de nombreux secteurs.

A la Bourse suisse vers 09h09, l'indice vedette SMI faisait quasiment du surplace (+0,01%) à 12'199,04 points, après avoir clôturé jeudi soir en progression de 0,17%. Le SLI reculait d'à peine 0,05% à 1982,51 points et le SPI prenait un imperceptible 0,02% à 15'687,43 points.

Un peu moins de la moitié de 30 valeurs vedettes évoluait en hausse, emmenées par Swatch Group (+1,2%), Clariant (+1,2%) et Kühne+Nagel (+0,6%). Ce dernier semblait profiter des solides résultats de son concurrent AP Møller-Maersk. Le géant danois du transport maritime a publié des résultats en nette hausse au deuxième trimestre et meilleurs qu'attendu, portés par l'envolée de la demande et des prix du fret.

Les poids lourds participaient partiellement à la tendance haussière, Roche (+0,04%) et Novartis (+0,3%) montant très modestement, alors que Nestlé (-0,2%) cédait ses gains. Le géant veveysan de l'alimentaire s'est pourtant vu gratifié d'un relèvement d'objectif de cours par Julius Bär.

A l'autre bout du tableau se trouvait Swisscom (-2,3%) qui inversait la tendance tout juste positive d'avant-Bourse. Les intervenants empochaient apparemment leurs bénéfices au lendemain de résultats semestriels en nette hausse à tous les niveaux. Credit Suisse a dans la foulée relevé l'objectif de cours de l'opérateur historique.

Julius Bär (-0,4%) et Adecco (-0,5%) reculaient aussi. Le géant du travail temporaire poursuit la restructuration de ses activités, remettant de l'ordre dans sa division dévolue au conseil en ressources humaines. Le groupe a annoncé jeudi que Talent Solutions sera désormais déployé sous la marque LHH et pourrait être délesté du volet Legal Solutions aux Etats-Unis. En contrepartie, le géant de l'intérim veut s'emparer du français BPI.

L'activité était un peu plus fournie sur le marché élargi, où Swissquote (+2,5%) montait fortement. La banque en ligne a dépassé ses propres prévisions sur les six premiers mois de l'année et a revu ses objectifs annuels à la hausse.

Comet (+2,6%) était porté par une augmentation d'objectif de cours de la part de Credit Suisse.

Bystronic (+0,3%) accélérait moins fortement. Le groupe industriel a enregistré au premier semestre des résultats en hausse. Cette bonne dynamique devrait se poursuivre en deuxième partie d'année.

Coltene (+0,2%) ne réagissait que modestement à un bon résultat semestriel. Le producteur de consommables dentaires a enregistré un solide résultat sur les six premiers mois de 2021, grâce à la reprise du secteur et aux mesures de réduction des coûts prises dès le début de la pandémie l'année dernière, a-t-il annoncé jeudi.

